Чьи трансферы круче? Каких футболистов подписывают клубы КПЛ

Трансферное окно в казахстанской премьер-лиге закроется 10 июля. Но многие клубы подписали контракты с новичками и больше других в этом преуспел «Окжетпес». Правда, скорее количественно, чем качественно, передает корреспондент Vesti.kz.

Начнем обзор трансферных новостей с лидеров чемпионата, все-таки им выступать в еврокубках.

«Астана» в межсезонье отдала многих своих игроков в аренду. Поэтому предполагалось, что летом они вернутся, если клуб не сделает ставку на других футболистов. В результате, северяне вернули в свои ряды только Джордже Деспотовича и Асхата Тагыбергена, начинавших сезон в «Тоболе». Не факт, что на них серьезно рассчитывает Станимир Стойлов, но для глубины состава они точно не помешают.

В «Астану» возвращался и Рохер Каньяс, игравший на правах аренды за АПОЭЛ. Правда, колумбиец оказался не нужен чемпиону, равно как и кипрскому клубу, не пожелавшему выкупать его трансфер. На позиции Каньяса неплохо себя показал Иван Маевский, и в столичной клубе пришли к выводу, что белорус будет более полезен, чем колумбиец. Этим самым в «Астане» показали, что незаменимых не бывает.

В то же время команда взяла в аренду двух легионеров — игрока сборной Венгрии и немецкого «Вердера» Ласло Кляйнхайслера и флангового атакующего полузащитника хорватской «Риеки» Марина Томасова. Трансферы были одобрены Станимиром Стойловым, тогда как за игроками астанчане следили с прошлого сезона. И это не последнее для них усиление. До закрытия трансферного окна «Астана» намерена взять еще одного нападающего, поскольку Аздрен Лулаку был отдан в аренду в «Тобол». Албанец считается форвардом неплохого уровня, но по каким-то причинам не заиграл в столичном клубе, где надеются, что после «ссылки» в Костанай он вернется более адаптированным к казахстанскому чемпионату. В целом, трансферы чемпиона более тщательные что ли. По крайней мере, заслуживают внимания, чего не скажешь о многих других командах.

«Кайрат» подписал арендное соглашение с Шелдоном Бато — игроком сборной Тринидада и Тобаго. Последним его клубом были «Крылья Советов». Трудно судить, насколько это значимое усиление для алматинцев, ведь самарские болельщики невзлюбили темнокожего футболиста за сумбурную игру в обороне. Не исключено, что в «Кайрате» он раскроется. Правда, Кахабер Цхададзе в отличие от Владимира Вайсса не сразу бросает в бой новичков.

И как после матча с «Атлантасом» отметил Цхададзе, приход других новичков в команду не предвидится, так как ее состав и так выглядит полностью сбалансированным. Поживем-увидим, ведь с серьезным испытанием в Лиге Европы «Кайрат» столкнется только в третьем квалификационном раунде.

В расположение «Иртыша» прибыли шесть футболистов: Мадьяр Рамазанов («Экибастуз»), Дамир Даутов («Актобе»), Мирас Тулиев («Атырау»), Марио Маслач («Войводина», Сербия), Игорь Бугаев («Заря», Молдова), Милош Стаменкович («Сталь», Украина).

О казахстанских игроках и говорить нечего, потому как они взяты для длины скамейки. Разве что Даутов реально борется за попадание в состав. А вот легионеры, скажем прямо, не самые сильные. Похоже, отталкивались от бюджета. И все же Бугаеву довелось забить в первом матче «Дунаву». Маслач в защите также пока неплох. И тут надо отдать должное Димитару Димитрову, умеющему правильно использовать сильные качества футболистов. Но неизвестно, хватит ли одних усилий тренера, чтобы в чемпионате выиграть гонку за «бронзу».

«Ордабасы» осуществил не менее сомнительные трансферы. Чем это вызвано, непонятно. Быть может, в клубе изначально не надеялись на успешное выступление в еврокубках, в связи с чем не особо смотрели на качество исполнителей.

Например, чем приглянулся южанам Виталий Ли, остается только догадываться. Футболист в последние годы не прогрессировал, не проявив себя ни в «Атырау», ни в «Иртыше».

Белорусский вратарь Валерий Фомичев никогда не отличался надежной игрой, иначе давно играл бы за БАТЭ. И, естественно, не сильнее Алмата Бекбаева. Несмотря на это, он в «Ордабасы».

Оливер Петрак выступал за хорватские клубы «Локомотив», «Динамо Загреб», «Лучко», «Истру» и «Зриньски» (Босния и Герцеговина). В шымкентский клуб перебрался на правах свободного агента. Это может свидетельствовать лишь о том, что хорватский полузащитник другим командам оказался не нужен, кроме как «Ордабасы», где надеемся смогут из него хоть что-то выжать.

Говоря о других казахстанских клубах, то «Окжетпес» преуспел на трансферном рынке в количестве приглашенных новичков. У него их большего всего — восемь человек (Алибек Булешев, Ренат Абдуллин, Талгат Адырбеков, Владислав Фролов, Марвин Огунжими, Гогита Гогуа, Георгас Фрейдгеймас).

Лучшие годы казахстанских ветеранов (Абдулин и Булешев) позади, но отдадим им должное за старание из последних сил закрепиться в КПЛ. При этом интересно будет посмотреть на молодого воспитанника кокшетауского футбола Владислава Фролова, если, конечно, его подпустят в основу. Хотя прежде Виктор Пасулько не боялся доверять молодежи. Так что не исключаем способность перспективного вратаря «выстрелить» в ближайших играх.

Что до легионеров, то ранее они играли в других казахстанских клубах. Из них Гогуа хорошо смотрелся в «Иртыше» пока не перешел в «Ордабасы». В Шымкенте у него не пошло, вследствие чего его не стали удерживать. Определенную пользу он синегорцам принесет, как и литовец Георгас Фрейдгеймас. Как-никак защитник своей национальной сборной и должен помочь кокшетаусцам выиграть борьбу за выживание.

Марвин Огунжими? В последнее время бельгийский нападающий толком не играл, меняя ежегодно клубную прописку. Более-менее стабильно выступал за «Генк», но было это еще в сезонах 2008−2011. Поэтому будет наивно от него ждать умопомрачительной игры. Так или иначе, будет стараться себя показать.

С трансферами других клубов можно ознакомиться в нашей постоянно обновляемой таблице переходов. Летнее трансферное окно открылось 13 июня, а закроется — 10 июля.