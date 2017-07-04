Луис Густаво перешел из «Вольфсбурга» в «Марсель»
МОСКВА, 4 июл —
Р-Спорт. Полузащитник сборной Бразилии по футболу Луис Густаво перешел из немецкого «Вольфсбурга» в «Марсель», сообщается на сайте французской команды.
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По сообщению французского издания L’Equipe, Густаво подписал с «Марселем» контракт сроком на 4 года, а трансфер бразильца обошелся французской команде в 8 миллионов евро. Густаво играл за «Вольфсбург» с 2013 года, в минувшем сезоне полузащитник провел за «волков» 27 матчей.
В составе сборной Бразилии Густаво выиграл Кубок конфедераций-2013. Всего за национальную команду полузащитник провел 41 матч.
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