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4 июля 2017, 13:23 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Луис Густаво перешел из «Вольфсбурга» в «Марсель»

МОСКВА, 4 июл — Р-Спорт. Полузащитник сборной Бразилии по футболу Луис Густаво перешел из немецкого «Вольфсбурга» в «Марсель», сообщается на сайте французской команды.

Полузащитник сборной Бразилии по футболу <span class=error>Луис</span> <span class=error>Густаво</span> перешел из немецкого Вольфсбурга в Марсель сообщается на сайте французской команды. Увеличить
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По сообщению французского издания L’Equipe, Густаво подписал с «Марселем» контракт сроком на 4 года, а трансфер бразильца обошелся французской команде в 8 миллионов евро. Густаво играл за «Вольфсбург» с 2013 года, в минувшем сезоне полузащитник провел за «волков» 27 матчей.

В составе сборной Бразилии Густаво выиграл Кубок конфедераций-2013. Всего за национальную команду полузащитник провел 41 матч.

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