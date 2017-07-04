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4 июля 2017, 11:01 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Защитник сборной Германии Маттиас Гинтер стал игроком менхенгладбахской «Боруссии»

МОСКВА, 4 июл — Р-Спорт. Победитель Кубка конфедераций-2017 в составе сборной Германии по футболу защитник Маттиас Гинтер стал игроком менхенгладбахской «Боруссии», сообщается на сайте команды немецкой бундеслиги.

<em>МОСКВА 4 <span class=error>июл</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Победитель Кубка конфедераций-2017 в составе сборной Германии по футболу защитник <span class=error>Маттиас</span> <span class=error>Гинтер</span> стал игроком менхенгладбахской <span class=error>Боруссии</span> сообщается на сайте команды немецкой <span class=error>бундеслиги</span>. Увеличить
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Прежним клубом 23-летнего Гинтера была «Боруссия» из Дортмунда, за которую он с 2014 года провел 102 матча и забил 4 гола. Официально Гинтер будет представлен в качестве игрока менхенгладбахской команды позже во вторник на специальной пресс-конференции. О сроках и условиях контракта не сообщается.

На счету молодого защитника 14 матчей за национальную команду Германии, в том числе на чемпионате мира-2014 в Бразилии и на прошедшем в России Кубке конфедераций-2017.

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