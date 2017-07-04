Защитник сборной Германии Маттиас Гинтер стал игроком менхенгладбахской «Боруссии»

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Прежним клубом 23-летнего Гинтера была «Боруссия» из Дортмунда, за которую он с 2014 года провел 102 матча и забил 4 гола. Официально Гинтер будет представлен в качестве игрока менхенгладбахской команды позже во вторник на специальной пресс-конференции. О сроках и условиях контракта не сообщается.

На счету молодого защитника 14 матчей за национальную команду Германии, в том числе на чемпионате мира-2014 в Бразилии и на прошедшем в России Кубке конфедераций-2017.