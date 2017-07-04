Защитник сборной Германии Маттиас Гинтер стал игроком менхенгладбахской «Боруссии»
МОСКВА, 4 июл —
Р-Спорт. Победитель Кубка конфедераций-2017 в составе сборной Германии по футболу защитник Маттиас Гинтер стал игроком менхенгладбахской «Боруссии», сообщается на сайте команды немецкой бундеслиги.
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Прежним клубом 23-летнего Гинтера была «Боруссия» из Дортмунда, за которую он с 2014 года провел 102 матча и забил 4 гола. Официально Гинтер будет представлен в качестве игрока менхенгладбахской команды позже во вторник на специальной
На счету молодого защитника 14 матчей за национальную команду Германии, в том числе на чемпионате мира-2014 в Бразилии и на прошедшем в России Кубке конфедераций-2017.
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