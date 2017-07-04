«Тамбов» крупно обыграл минское «Динамо» в спарринге
Футбольные клубы Тамбов и Динамо провели заключительную контрольную игру. Матч закончился победой для тамбовчан.
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Представитель российской Футбольной национальной лиги клуб «Тамбов» одолел минское «Динамо» в товарищеском матче в рамках сбора в Беларуси со счетом 3:0.
С первых минут игры футболисты задали высокий темп. Обе команды предпочитали атаковать. Первый гол забили на 18-й минуте. Оставшееся время до перерыва россияне больше контролировали мяч, но реализовать моменты у них так и не получилось.
Следующие два гола забили во втором тайме. На 58-й минуте Шевчук успешно реализовал пенальти. Третий гол забил Кухарчук, причем с подачи Часовских в пустые ворота.
Подготовила Алина Янчур
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