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4 июля 2017, 10:59 | Футбол: Зарубежный | СБ - Беларусь сегодня

«Тамбов» крупно обыграл минское «Динамо» в спарринге

Футбольные клубы Тамбов и Динамо провели заключительную контрольную игру. Матч закончился победой для тамбовчан.

Футбольные клубы Тамбов и Динамо провели заключительную контрольную игру. Матч закончился победой для тамбовчан. Увеличить
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Представитель российской Футбольной национальной лиги клуб «Тамбов» одолел минское «Динамо» в товарищеском матче в рамках сбора в Беларуси со счетом 3:0.

С первых минут игры футболисты задали высокий темп. Обе команды предпочитали атаковать. Первый гол забили на 18-й минуте. Оставшееся время до перерыва россияне больше контролировали мяч, но реализовать моменты у них так и не получилось.

Следующие два гола забили во втором тайме. На 58-й минуте Шевчук успешно реализовал пенальти. Третий гол забил Кухарчук, причем с подачи Часовских в пустые ворота.

Подготовила Алина Янчур

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