Защитник «Эйбара» Лежён стал игроком «Ньюкасла»

26-летний футболист подписал контракт с «Ньюкасл Юнайтед», о чём сообщает пресс-служба клуба. Договор рассчитан до лета 2022 года.

Флорьян Лежён стал вторым новичком после нападающего Кристиана Атсу, права на которого были выкуплены у «Челси». Во сколько француз обошёлся «сорокам», не сообщается.

Для новичка «Ньюкасла» это второе прибытие на Туманный Альбион. С 2015 по 2016 год футболист числился в составе «Манчестер Сити», но в июле 2016 года был продан в «Эйбар».

В прошлом сезоне испанской Примеры Лежён принял участие в 34 матчах, забил 1 гол, отдал 1 результативный пас и получил 7 жёлтых карточек.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Newcastle United are delighted to confirm the arrival of <a href="https://twitter.com/lejeune_florian">@lejeune_florian</a>!<br><br>Full story: <a href="https://t.co/Q9vauw4Xza">https://t.co/Q9vauw4Xza</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/AnnouncedLejeune?src=hash">#AnnouncedLejeune</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/NUFC?src=hash">#NUFC</a> <a href="https://t.co/11EShdN0zi">pic.twitter.com/11EShdN0zi</a></p>— Newcastle United FC (@NUFC) <a href="https://twitter.com/NUFC/status/882132460456337408">4 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>