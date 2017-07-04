Агент Снейдера предложил услуги игрока «Милану»

Агент 33-летнего футболиста предложил услуги своего клиента «Милану», но россонери не заинтересованы в опытном голландце.

По информации Sky Sport Italia, Снейдер решил, что его время в Турции закончено и в течение 48 часов игрок собирается расторгнуть контракт. Голландец хочет вернуться в Италию, где с 2009 по 2013 год защищал цвета «Интера».

Ранее сообщалось о договорённости Уэсли Снейдера с «Сампдорией», но в клубе информацию не подтвердили.