Агент Снейдера предложил услуги игрока «Милану»
Полузащитник «Галатасарая» Уэсли Снейдер может продолжить карьеру в чемпионате Италии.
Агент 33-летнего футболиста предложил услуги своего клиента «Милану», но россонери не заинтересованы в опытном голландце.
По информации Sky Sport Italia, Снейдер решил, что его время в Турции закончено и в течение 48 часов игрок собирается расторгнуть контракт. Голландец хочет вернуться в Италию, где с 2009 по 2013 год защищал цвета «Интера».
Ранее сообщалось о договорённости Уэсли Снейдера с «Сампдорией», но в клубе информацию не подтвердили.
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