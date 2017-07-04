Скамейка штрафников. Необычные наказания в футболе
За что наказывают игроков.
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Видимо, что-то случилось...
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Миланский «Интер» собирается оштрафовать полузащитника Ивана Перишича за участие в профессиональном турнире по пляжному волейболу в хорватском Порече. По мнению клубного руководства, игрок подвергал себя риску получения травмы. Приводим десятку других случаев, когда на футболистов налагали необычные штрафы.
ШТРАФ С НЕБЕС.
В конце 2014 года нападающий «Реала» Карим Бензема перед началом сбора в Дубае совершил прыжок с парашютом. Клуб узнал об этом
НАПЕРЕГОНКИ С БЫКАМИ.
В свою очередь полузащитник клуба «Реал Сосьедад» Асьер Ильярраменди, когда выступал в 2013—2015 годах за мадридский «Реал», схлопотал и вовсе оригинальный штраф. Уроженец Страны басков, он принял в этом краю участие в традиционных празднествах и взял старт в забеге с быками.
НАКИНУЛИ ЗА ПОТЕРЮ СОБСТВЕННЫХ ДЕНЕГ.
Нападающий «Вердера» Макс Крузе играет не только в футбол, но и покер, который некоторые считают видом спорта. Причем, занимается карточной игрой он серьезно. Участвует в турнирах World Series of Poker и выигрывает крупные суммы. Казалось бы, сидячая игра не должна мешать профессиональному футболисту. Травму можно получить, разве что упав со стула. Но в марте прошлого года «Вольфсбург» оштрафовал Крузе на 25 тысяч евро за то, что тот… забыл на заднем сиденье такси втрое больший выигрыш. После потери он обратился в полицию, и случай получил огласку. «Игроку объяснили, что личная жизнь у него только в кровати, а во всех прочих местах он сотрудник клуба», — заявило руководство «Вольфсбурга». Разбрасываться огромными деньгами — плохая реклама.
ЗА ШАЛОСТЬ СО СКУКИ.
Большой баловник Марио Балотелли не раз позволял себе глупые выходки: перелезал из любопытства через забор женской тюрьмы, запускал в доме фейерверк, отчего поджог собственное жилье. В «Манчестер Сити» он отличился и тем, что метал из окна второго этажа дротики для игры в дартс в направлении игроков молодежной команды. Как объяснил сам в то время 20-летний нападающий, «ему было скучно». К счастью, никто не пострадал, кроме самого темнокожего итальянца, которому пришлось выложить 100 тысяч фунтов. Клуб пришел к выводу, что это была скорее «шалость», чем агрессия.
ЗА НЕПРАВИЛЬНОЕ СЕЛФИ.
Никлас Бендтнер тоже часто попадал в скандалы: дебоширил, участвовал в драках, покидал ночной клуб пьяным со спущенными брюками. В «Вольфсбурге» его, однако, оштрафовали, можно сказать, за безобидный проступок. Датчанин выложил в социальные сети фотографию со своим автомобилем Mercedes. Между тем город Вольфсбург был основан перед Второй мировой войной как поселение рабочих завода Volkswagen, и клуб принадлежит филиалу этой компании. Игрокам не возбраняется ездить на автомобилях других марок, но демонстрировать себя с ними нельзя.
ДОРОГУЩАЯ СИГАРЕТА.
Вратарь Войчех Щенсны в начале 2015 года после проигранного «Арсеналом»
ПЛАТА ЗА СОБСТВЕННЫЙ АВТОГРАФ.
Возглавив в сезоне 2014/15 «Барселону», Луис Энрике решил закрутить гайки и ужесточил правила поведения для игроков. Бразилец Неймар быстро ощутил на себе последствия этой политики, лишившись 6 тысяч евро, хотя в принципе не сделал ничего плохого. Даже наоборот — нападающий исполнил просьбу болельщика, дав ему автограф. Вот только произошло это во время матча «Барселоны» с «Вильярреалом», когда южноамериканец разминался, готовясь выйти на поле.
ПОМАХАЛ ФАЙЕРОМ.
Вратарь Денис Бойко, которого в прошлом сезоне «Бешикташ» отдал в аренду «Малаге», когда до этого выступал за «Днепр», после победы в украинском чемпионате осенью 2013 года над «Шахтером», взял у болельщика зажженный файер и принялся им размахивать.
За это он был оштрафован
НЕ ТА ПРИЧЕСКА.
Нападающий «Аль-Ахли» Асамоа Гьян был оштрафован федерацией футбола ОАЭ за «неэтичную прическу». Подобному наказанию подверглись еще более 40 футболистов, игравших в этой стране. Запрет на экстравагантные прически к тому моменту действовал уже в течение трех лет, но соблюдался не регулярно.
ОТКАЗНИК ЦЕНОЮ В ПОЛТОРА МИЛЛИОНА ФУНТОВ.
Приведенные выше санкции — копейки по сравнению с тем, что выставили в «Манчестер Сити» осенью 2011 года Карлосу Тевесу за отказ выйти на замену во втором тайме матча Лиги чемпионов с «Баварией». Сам аргентинец, правда, ссылался на непонимание.
С английским клубом тогда, кстати, работал Роберто Манчини, теперь возглавивший «Зенит». «Карьера Тевеса в “Манчестер Сити” закончились. Во всяком случае, до тех пор, пока я являюсь главным тренером», — заявил итальянец.
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