Скамейка штрафников. Необычные наказания в футболе

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Миланский «Интер» собирается оштрафовать полузащитника Ивана Перишича за участие в профессиональном турнире по пляжному волейболу в хорватском Порече. По мнению клубного руководства, игрок подвергал себя риску получения травмы. Приводим десятку других случаев, когда на футболистов налагали необычные штрафы.

ШТРАФ С НЕБЕС.

В конце 2014 года нападающий «Реала» Карим Бензема перед началом сбора в Дубае совершил прыжок с парашютом. Клуб узнал об этом из-за появления фотографии в Твиттере и прессе. И хотя футболист прыгнул в тандеме с инструктором, «Реал» оштрафовал форварда в соответствии со своими внутренними правилами. которые запрещают игрокам заниматься чем-либо, что может нанести вред здоровью, и, в частности, экстремальными видами спорта. Вратарь Икер Касильяс, между прочим, был ранее наказан за езду на скутере.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Karim Benzema enjoying his holiday at Dubai. <a href="//t.co/W3zvJEFAqe">pic.twitter.com/W3zvJEFAqe</a></p>— Ash (@AshStudio7HD2) <a href="https://twitter.com/AshStudio7HD2/status/550200945695399936">31 декабря 2014 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

НАПЕРЕГОНКИ С БЫКАМИ.

В свою очередь полузащитник клуба «Реал Сосьедад» Асьер Ильярраменди, когда выступал в 2013—2015 годах за мадридский «Реал», схлопотал и вовсе оригинальный штраф. Уроженец Страны басков, он принял в этом краю участие в традиционных празднествах и взял старт в забеге с быками.

НАКИНУЛИ ЗА ПОТЕРЮ СОБСТВЕННЫХ ДЕНЕГ.

Нападающий «Вердера» Макс Крузе играет не только в футбол, но и покер, который некоторые считают видом спорта. Причем, занимается карточной игрой он серьезно. Участвует в турнирах World Series of Poker и выигрывает крупные суммы. Казалось бы, сидячая игра не должна мешать профессиональному футболисту. Травму можно получить, разве что упав со стула. Но в марте прошлого года «Вольфсбург» оштрафовал Крузе на 25 тысяч евро за то, что тот… забыл на заднем сиденье такси втрое больший выигрыш. После потери он обратился в полицию, и случай получил огласку. «Игроку объяснили, что личная жизнь у него только в кровати, а во всех прочих местах он сотрудник клуба», — заявило руководство «Вольфсбурга». Разбрасываться огромными деньгами — плохая реклама.

ЗА ШАЛОСТЬ СО СКУКИ.

Большой баловник Марио Балотелли не раз позволял себе глупые выходки: перелезал из любопытства через забор женской тюрьмы, запускал в доме фейерверк, отчего поджог собственное жилье. В «Манчестер Сити» он отличился и тем, что метал из окна второго этажа дротики для игры в дартс в направлении игроков молодежной команды. Как объяснил сам в то время 20-летний нападающий, «ему было скучно». К счастью, никто не пострадал, кроме самого темнокожего итальянца, которому пришлось выложить 100 тысяч фунтов. Клуб пришел к выводу, что это была скорее «шалость», чем агрессия.

ЗА НЕПРАВИЛЬНОЕ СЕЛФИ.

Никлас Бендтнер тоже часто попадал в скандалы: дебоширил, участвовал в драках, покидал ночной клуб пьяным со спущенными брюками. В «Вольфсбурге» его, однако, оштрафовали, можно сказать, за безобидный проступок. Датчанин выложил в социальные сети фотографию со своим автомобилем Mercedes. Между тем город Вольфсбург был основан перед Второй мировой войной как поселение рабочих завода Volkswagen, и клуб принадлежит филиалу этой компании. Игрокам не возбраняется ездить на автомобилях других марок, но демонстрировать себя с ними нельзя.

ДОРОГУЩАЯ СИГАРЕТА.

Вратарь Войчех Щенсны в начале 2015 года после проигранного «Арсеналом» из-за его ошибок выездного матча с «Саутгемптоном» (0:2) решил снять стресс с помощью сигареты. С ней его застукали в душе. Арсен Венгер — известный ревнитель здорового образа жизни, а потому поляк попал на 20 тысяч фунтов.

ПЛАТА ЗА СОБСТВЕННЫЙ АВТОГРАФ.

Возглавив в сезоне 2014/15 «Барселону», Луис Энрике решил закрутить гайки и ужесточил правила поведения для игроков. Бразилец Неймар быстро ощутил на себе последствия этой политики, лишившись 6 тысяч евро, хотя в принципе не сделал ничего плохого. Даже наоборот — нападающий исполнил просьбу болельщика, дав ему автограф. Вот только произошло это во время матча «Барселоны» с «Вильярреалом», когда южноамериканец разминался, готовясь выйти на поле.

ПОМАХАЛ ФАЙЕРОМ.

Вратарь Денис Бойко, которого в прошлом сезоне «Бешикташ» отдал в аренду «Малаге», когда до этого выступал за «Днепр», после победы в украинском чемпионате осенью 2013 года над «Шахтером», взял у болельщика зажженный файер и принялся им размахивать.

За это он был оштрафован контрольно-дисциплинарным комитетом ФФУ на 25 тысяч гривен (тогда это соответствовало 3 тысячам долларов).

НЕ ТА ПРИЧЕСКА.

Нападающий «Аль-Ахли» Асамоа Гьян был оштрафован федерацией футбола ОАЭ за «неэтичную прическу». Подобному наказанию подверглись еще более 40 футболистов, игравших в этой стране. Запрет на экстравагантные прически к тому моменту действовал уже в течение трех лет, но соблюдался не регулярно.

ОТКАЗНИК ЦЕНОЮ В ПОЛТОРА МИЛЛИОНА ФУНТОВ.

Приведенные выше санкции — копейки по сравнению с тем, что выставили в «Манчестер Сити» осенью 2011 года Карлосу Тевесу за отказ выйти на замену во втором тайме матча Лиги чемпионов с «Баварией». Сам аргентинец, правда, ссылался на непонимание. Он-де был готов играть, но отказывался разминаться. Так или иначе, его оштрафовали на 1,5 миллиона фунтов.

С английским клубом тогда, кстати, работал Роберто Манчини, теперь возглавивший «Зенит». «Карьера Тевеса в “Манчестер Сити” закончились. Во всяком случае, до тех пор, пока я являюсь главным тренером», — заявил итальянец.