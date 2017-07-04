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4 июля 2017, 10:14 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Гинтер за € 17 млн перейдёт из дортмундской в мёнхенгладбахскую «Боруссию»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Маттиас Гинтер со следующего сезона будет защищать цвета мёнхенгладбахской «Боруссии», сообщает Kicker.

Согласно информации источника, стоимость трансферной операции составит € 17 млн, однако дортмундцы могут получить € 20 млн за возможные бонусы. Сам Гинтер подпишет контракт до лета 2021 года с возможностью пролонгации соглашения. В услугах 23-летнего игрока были заинтересованы также «Хоффенхайм» и английские клубы.

Контракт Гинтера с «Боруссией» Д в силе до лета 2019 года.

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