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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30274083/
4 июля 2017, 10:07 | Футбол: Зарубежный | «Газета.Ру»

Сени уволен с поста главного тренера «Сан-Паулу»

Легенда «Сан-Паулу», бывший голкипер Рожерио Сени покинул пост главного тренера бразильского клуба.

44-летний специалист, приступивший к работе в январе, был отправлен в отставку.

«Работая тренером, Сени показал преданность и приверженность, которые характеризовали его и по ходу игровой карьеры. Желаем Рожерио удачи в дальнейших начинаниях, он всегда будет одним из самых больших идолов в истории клуба», — говорится в заявлении «Сан-Паулу».

Набрав 11 очков в 11 матчах, «Сан-Паулу» занимает 17-е место в бразильской Серии А.
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