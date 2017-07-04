Сени уволен с поста главного тренера «Сан-Паулу»

44-летний специалист, приступивший к работе в январе, был отправлен в отставку.

«Работая тренером, Сени показал преданность и приверженность, которые характеризовали его и по ходу игровой карьеры. Желаем Рожерио удачи в дальнейших начинаниях, он всегда будет одним из самых больших идолов в истории клуба», — говорится в заявлении «Сан-Паулу».

Набрав 11 очков в 11 матчах, «Сан-Паулу» занимает 17-е место в бразильской Серии А.