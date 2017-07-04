Себальос предпочитает «Барселону» «Реалу»

Согласно информации источника, представители руководства каталонского клуба провели переговоры с футболистом молодёжной сборной Испании, и их итог очень обнадёживает «Барселону». Футболист сообщил, что очень хочет выступать в одной команде с такими высококлассными игроками, как Месси, Неймар, Суарес и Иньеста.

Между тем в услугах Себальоса очень заинтересован и главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан. Французский специалист хочет приобрести его как можно скорее и взять на сбор в США, который состоится во второй половине июля.