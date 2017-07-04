Аким Акмолинской области провел встречу с наставником «Окжетпеса»

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О том, какие первоочередные цели и задачи поставлены перед главным тренером и вверенной ему командой, «АП» рассказал сам Виктор Пасулько:

— Я в клубе только четыре недели, поэтому очень рад, что аким области интересуется командой, в курсе всех происходящих событий в футбольном мире. Малик Мурзалин поставил задачу вернуть болельщика на трибуны, который соскучился по хорошему футболу в регионе, хочет видеть команду, показывающую достойный уровень игры. Вторая задача, вытекающая из первой, — подняться выше десятого места в турнирной таблице и укрепиться в «безопасной» для «Окжетпеса» зоне. Ситуация, скажу прямо, непростая, в команде много травмированных. Тем не менее, что в силах игроков, тренерского состава, мы сделаем. Как главный тренер команды могу пообещать, что ребята будут отдаваться полностью каждой игре, защищая честь клуба, региона.

Перед собой лично Виктор Пасулько ставит те же задачи, — как можно скорее отдалить «Окжетпес» от последних мест в турнирной таблице, укрепить команду по некоторым позициям. Стадион в Кокшетау, где окжетпесовцы должны принимать все «домашние» игры, сейчас на реконструкции. В ближайшем будущем футболисты вернутся в родные пенаты, а пока в их распоряжении стадион спорткомплекса «Жаксы» в Щучинске.

— Качество поля на уровне, оно допущено Федерацией футбола, но дома, как известно, и стены помогают, — говорит Виктор Пасулько.