Время начала матчей 19-го тура Премьер-Лиги
Определилось время начала матчей 19-го тура
Премьер-Лиги, сообщает Sports.kz.
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Премьер-Лига
19-й тур.
6 июля
18:30* «Астана» — «Кайсар».
8 июля
19:30 «Атырау» — «Тараз»
20:00 «Актобе» — «Окжетпес».
9 июля
19:00 «Акжайык» — «Кайрат»
19:00 «Ордабасы» — «Шахтер».
10 июля
20:00 «Иртыш» — «Тобол».
* указано столичное время.
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