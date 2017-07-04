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4 июля 2017, 9:07 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Время начала матчей 19-го тура Премьер-Лиги

Определилось время начала матчей 19-го тура Премьер-Лиги, сообщает Sports.kz.

Определилось время начала матчей 19-го тура <nobr>Премьер-Лиги</nobr> сообщает Sports.kz. Увеличить
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Премьер-Лига
19-й тур.

6 июля
18:30* «Астана» — «Кайсар».

8 июля
19:30 «Атырау» — «Тараз»
20:00 «Актобе» — «Окжетпес».

9 июля
19:00 «Акжайык» — «Кайрат»
19:00 «Ордабасы» — «Шахтер».

10 июля
20:00 «Иртыш» — «Тобол».

* указано столичное время.

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