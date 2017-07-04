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4 июля 2017, 8:56 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Судьям, обслуживающим матчи Бундеслиги, подняли зарплату

Немецкий футбольный союз (DFB) и футбольная лига Германии (DFL) приняли решение поднять зарплату арбитрам, сообщает интернет-издание Sport1.

Если раньше главный арбитр матча в Бундеслиге получал за игру € 3800, то теперь он будет получать € 5000. Ассистенты главного судьи будут получать за матч по € 2500. Четвёртый судья вместе с видеопомощником будут получать по € 1200.

Кроме того, DFB и DFL позаботятся, чтобы физическая и психологическая подготовка судей была на более высоком уровне. В Германии считают, что работу арбитров необходимо качественно улучшить.
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