Футболист «Вердера» Самбу Ятабаре арестован за нападение на полицейского

Инцидент случился в аэропорту Парижа. Сообщается, что футболист был остановлен полицейским на стоянке, после чего между ними завязалась словесная перепалка. После Ятабаре ударил полицейского, который повалился на землю. В результате 28-летний малиец был арестован.

В сентябре 2016 года Ятабаре также привлек к себе внимание за пределами футбольного поля, когда попал в аварию на «Феррари», который он взял у своего партнера по команде Людовика Сане, причинив ущерб в 30 тысяч евро.

В прошлом сезоне Ятабаре провел всего три матча за «Вердер», в основном выступая за вторую команду бременцев.