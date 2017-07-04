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4 июля 2017, 8:45 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Футболист «Вердера» Самбу Ятабаре арестован за нападение на полицейского

МОСКВА, 4 июл — Р-Спорт. Полузащитник футбольного клуба «Вердер» и сборной Мали Самбу Ятабаре арестован за нападение на полицейского, сообщает АФП.

Инцидент случился в аэропорту Парижа. Сообщается, что футболист был остановлен полицейским на стоянке, после чего между ними завязалась словесная перепалка. После Ятабаре ударил полицейского, который повалился на землю. В результате 28-летний малиец был арестован.

В сентябре 2016 года Ятабаре также привлек к себе внимание за пределами футбольного поля, когда попал в аварию на «Феррари», который он взял у своего партнера по команде Людовика Сане, причинив ущерб в 30 тысяч евро.

В прошлом сезоне Ятабаре провел всего три матча за «Вердер», в основном выступая за вторую команду бременцев.

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