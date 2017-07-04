Защитник «Ювентуса» Бонуччи отказался от перехода в «Барселону»

Ранее появилась информация, что если сам футболист выразит заинтересованность в переходе, то туринцы готовы вести переговоры. Однако 30-летний игрок выразил желание остаться в стане чемпионов Италии. В услугах Бонуччи были заинтересованы также английские «Челси» и «Манчестер Сити». Контракт защитника с «Ювентусом» истекает летом 2021 года.

Источник: TMW.