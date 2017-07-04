Игрок «Наполи» де Гузман перейдёт в «Айнтрахт»
Полузащитник «Наполи» Джонатан де Гузман со следующего сезона будет защищать цвета «Айнтрахта», сообщает Kicker.
Согласно информации источника, 29-летний де Гузман, имеющий статус свободного агента, подпишет с немецким клубом трёхлетний контракт.
Де Гузман за свою карьеру защищал цвета таких клубов, как «Фейеноорд», «Мальорка», «Вильярреал» и «Суонси Сити».
По итогам последнего сезона голландский футболист принял участие в 27 матчах чемпионата Италии, став автором двух голов и одной результативной передачи.
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