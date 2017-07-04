Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30273298/
4 июля 2017, 8:42 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Игрок «Наполи» де Гузман перейдёт в «Айнтрахт»

Полузащитник «Наполи» Джонатан де Гузман со следующего сезона будет защищать цвета «Айнтрахта», сообщает Kicker.

Согласно информации источника, 29-летний де Гузман, имеющий статус свободного агента, подпишет с немецким клубом трёхлетний контракт.

Де Гузман за свою карьеру защищал цвета таких клубов, как «Фейеноорд», «Мальорка», «Вильярреал» и «Суонси Сити».

По итогам последнего сезона голландский футболист принял участие в 27 матчах чемпионата Италии, став автором двух голов и одной результативной передачи.

Наполи
Новости Матчи Состав Статистика
Айнтрахт Ф
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Тренируйся, как Шарапова: 5 слагаемых чемпионства

Популярный антистресс: 5 фактов о спиннере

Халк изобразил тот же жест, который сделали Кокорин и Дзюба. ФОТО