Игрок «Наполи» де Гузман перейдёт в «Айнтрахт»

Согласно информации источника, 29-летний де Гузман, имеющий статус свободного агента, подпишет с немецким клубом трёхлетний контракт.

Де Гузман за свою карьеру защищал цвета таких клубов, как «Фейеноорд», «Мальорка», «Вильярреал» и «Суонси Сити».

По итогам последнего сезона голландский футболист принял участие в 27 матчах чемпионата Италии, став автором двух голов и одной результативной передачи.