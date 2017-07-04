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4 июля 2017, 8:41 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Зидан хочет взять игрока «Бетиса» Себальоса на сбор в США

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан очень хочет видеть в своей команде полузащитника «Бетиса» и молодёжной сборной Испании Даниеля Себальоса, сообщает AS.

Главный тренер мадридского Реала <span class=error>Зинедин</span> <span class=error>Зидан</span> очень хочет видеть в своей команде полузащитника <span class=error>Бетиса</span> и молодёжной сборной Испании <span class=error>Даниеля</span> Себальоса сообщает AS. Увеличить
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Французский специалист хотел бы как можно скорее иметь в своём распоряжении этого футболиста. Зидану, в частности, хотелось бы, чтобы Себальос принял участие в тренировочном сборе команды в США, который состоится во второй половине июля. Именно на этом сборе Зидан и планирует принять решение, будет Даниель играть в следующем сезоне в составе «сливочных» или будет отдан в аренду. Для французского специалиста важно, чтобы у Себальоса была игровая практика.

Ранее сообщалось, что «Барселона» также интересовалась Себальосом.

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