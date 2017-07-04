Зидан хочет взять игрока «Бетиса» Себальоса на сбор в США

Французский специалист хотел бы как можно скорее иметь в своём распоряжении этого футболиста. Зидану, в частности, хотелось бы, чтобы Себальос принял участие в тренировочном сборе команды в США, который состоится во второй половине июля. Именно на этом сборе Зидан и планирует принять решение, будет Даниель играть в следующем сезоне в составе «сливочных» или будет отдан в аренду. Для французского специалиста важно, чтобы у Себальоса была игровая практика.

Ранее сообщалось, что «Барселона» также интересовалась Себальосом.