В ТРЦ «Хан Шатыр» пройдет презентация новичков «Астаны»
Сегодня в рамках праздника футбола «Футбольная столица», который пройдет сегодня, 4 июля, на базе ТРЦ «Хан Шатыр» пройдет презентация новых футболистов «Астаны».
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Все желающие смогут сделать памятную фотографию и взять автограф у полузащитников столичной команды Ласло Кляйнхайслера и Марина Томасова.
Стоит отметить, что в рамках «Футбольной столицы» пройдет городской турнир по теннисболу, викторины для всех желающих, а также выступление фристайлеров и еще много чего интересного. А самое главное, что на празднике в качестве приглашенных гостей будут присутствовать игроки трехкратных чемпионов Казахстана.
Начало в 18:00.
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