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4 июля 2017, 8:39 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

В ТРЦ «Хан Шатыр» пройдет презентация новичков «Астаны»

Сегодня в рамках праздника футбола «Футбольная столица», который пройдет сегодня, 4 июля, на базе ТРЦ «Хан Шатыр» пройдет презентация новых футболистов «Астаны».

Сегодня в рамках праздника футбола Футбольная столица который пройдет сегодня 4 июля на базе <span class=error>ТРЦ</span> Хан <span class=error>Шатыр</span> пройдет презентация новых футболистов <span class=error>Астаны</span>. Увеличить
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Все желающие смогут сделать памятную фотографию и взять автограф у полузащитников столичной команды Ласло Кляйнхайслера и Марина Томасова.

Стоит отметить, что в рамках «Футбольной столицы» пройдет городской турнир по теннисболу, викторины для всех желающих, а также выступление фристайлеров и еще много чего интересного. А самое главное, что на празднике в качестве приглашенных гостей будут присутствовать игроки трехкратных чемпионов Казахстана.

Начало в 18:00.

Астана
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