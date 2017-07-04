Неманья Максимович: Надеюсь, у меня будет хороший сезон в «Валенсии»
Сербский полузащитник Неманья Максимович,
экс-игрок «Астаны», прокомментировал свой переход в испанскую «Валенсию», сообщают Vesti.kz.
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«Мой первый день в “Валенсии”. Спасибо за все. Я надеюсь, что у нас будет хороший сезон», — написал Максимович в своем аккаунте в Instagram.
Напомним, «Валенсия» прописала в контракте
В составе «Астаны» Максимович выступал с февраля 2015 по июнь 2017 года. Он дважды выигрывал чемпионат Казахстана и один раз Кубок страны, а также играл в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы.
22-летний Максимович стал первым в истории футболистом, который перешел из казахстанского клуба в команду «большой пятерки» (чемпионаты Англии, Германии, Испании, Италии и Франции).
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