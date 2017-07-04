«Манчестер Юнайтед» повысил предложение по Перишичу до € 40 млн
«Манчестер Юнайтед» сделал «Интеру» очередное предложение по трансферу полузащитника Ивана Перишича. По информации Football Italia, макунианцы подняли своё предложение до € 40 млн.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Ранее сообщалось, что «красные дьяволы» не согласны платить за футболиста более чем £ 26 млн (€ 29,4 млн). В свою очередь «Интер» требует £ 44 млн (€ 49, 8 млн).
В сезоне-2016/17 Перишич провёл 41 матч за «Интер», забил 10 мячей и отдал 10 результативных передач. Контракт 28-летнего футболиста с миланским клубом рассчитан до 2020 года. Помимо «МЮ», интерес к Перишичу проявляет также «ПСЖ».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter