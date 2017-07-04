«Манчестер Юнайтед» повысил предложение по Перишичу до € 40 млн

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Ранее сообщалось, что «красные дьяволы» не согласны платить за футболиста более чем £ 26 млн (€ 29,4 млн). В свою очередь «Интер» требует £ 44 млн (€ 49, 8 млн).

В сезоне-2016/17 Перишич провёл 41 матч за «Интер», забил 10 мячей и отдал 10 результативных передач. Контракт 28-летнего футболиста с миланским клубом рассчитан до 2020 года. Помимо «МЮ», интерес к Перишичу проявляет также «ПСЖ».