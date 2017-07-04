Обамейянг стал трансферной целью «Милана»

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В стане россонери считают, что требования «Боруссии» и самого 28-летнего футболиста завышены. В связи с этим в итальянском клубе попытаются выяснить, можно ли снизить и сумму трансфера, и зарплату Обамейянга.

Ранее сообщалось, что Обамейянг может продолжить карьеру в чемпионате Китая, где к нему проявляет интерес «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

Действующий контракт Обамейянга с «Боруссией» в силе до лета 2020 года. В минувшем сезоне габонец стал лучшим бомбардиром чемпионата Германии, забив 31 гол (два — с пенальти) в 32 матчах (31 — с первых минут) Бундеслиги.