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4 июля 2017, 1:29 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Обамейянг стал трансферной целью «Милана»

«Милан» заинтересован в услугах нападающего дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамейянга является трансферной целью «Милана», утверждает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

Милан заинтересован в услугах нападающего дортмундской <span class=error>Боруссии</span> <nobr>Пьера-Эмерика</nobr> Обамейянга является трансферной целью Милана утверждает журналист <span class=error>Джанлука</span> Ди <span class=error>Марцио</span> на своём сайте. Увеличить
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В стане россонери считают, что требования «Боруссии» и самого 28-летнего футболиста завышены. В связи с этим в итальянском клубе попытаются выяснить, можно ли снизить и сумму трансфера, и зарплату Обамейянга.

Ранее сообщалось, что Обамейянг может продолжить карьеру в чемпионате Китая, где к нему проявляет интерес «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

Действующий контракт Обамейянга с «Боруссией» в силе до лета 2020 года. В минувшем сезоне габонец стал лучшим бомбардиром чемпионата Германии, забив 31 гол (два — с пенальти) в 32 матчах (31 — с первых минут) Бундеслиги.

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