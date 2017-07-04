Доннарумма договорился с «Миланом» о продлении контракта с зарплатой € 6 млн

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Вратарь будет получать около € 6 млн. Также в контракте будет прописана сумма отступных в размере € 100 млн, которая снизится в два раза, если «Милан» не попадёт в Лигу чемпионов. Также источник сообщает, что Доннарумма отклонил предложение «ПСЖ» с зарплатой в € 13 млн за сезон.

Ранее в СМИ сообщалось, что Доннарумма перейдёт в мадридский «Реал», но не сейчас, а летом 2018 года. При этом вратарь продлит контракт с россонери этим летом, а в соглашении будет прописана сумма отступных, устраивающая «сливочных», которые и выкупят Джанлуиджи через год.