Президент «Наполи» объявил о переходе Уны, который отказал «Зениту»
«Наполи» подтвердил, что полузащитник «Бордо» Адам Уна продолжит карьеру в итальянском клубе. О трансфере Уны на своей странице в социальной сети «Твиттер» объявил президент «партенопейцев» Аурелио Де Лаурентис.
В минувшем сезоне 20-летний полузащитник провёл за «Бордо» 26 матчей в чемпионате Франции (11 — с первых минут), забил три гола и отдал две результативные передачи.
Ранее агент Самуэль Замбелли, представляющий интересы Уны, подтвердил, что его клиент отказал «Зениту», так как не хочет играть в РФПЛ.
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