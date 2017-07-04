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4 июля 2017, 0:13 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Президент «Наполи» объявил о переходе Уны, который отказал «Зениту»

«Наполи» подтвердил, что полузащитник «Бордо» Адам Уна продолжит карьеру в итальянском клубе. О трансфере Уны на своей странице в социальной сети «Твиттер» объявил президент «партенопейцев» Аурелио Де Лаурентис.

В минувшем сезоне 20-летний полузащитник провёл за «Бордо» 26 матчей в чемпионате Франции (11 — с первых минут), забил три гола и отдал две результативные передачи.

Ранее агент Самуэль Замбелли, представляющий интересы Уны, подтвердил, что его клиент отказал «Зениту», так как не хочет играть в РФПЛ.

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Новости Зарубежного футбола

Экс-футболист «Кубани» Джибриль Сиссе возобновит карьеру в 3-й лиге Швейцарии

Экс-футболист «Кубани» Джибриль Сиссе возобновит карьеру в 3-й лиге Швейцарии

МОСКВА, 3 июл — Р-Спорт. Бывший нападающий сборной Франции по футболу и краснодарской «Кубани» Джибриль Сиссе, объявивший о завершении карьеры в 2015 году, заключил соглашение с клубом третьего дивизиона чемпиона Швейцарии «Ивердон Спорт», сообщает агентство Рейтер.
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