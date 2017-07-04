Президент «Наполи» объявил о переходе Уны, который отказал «Зениту»

В минувшем сезоне 20-летний полузащитник провёл за «Бордо» 26 матчей в чемпионате Франции (11 — с первых минут), забил три гола и отдал две результативные передачи.

Ранее агент Самуэль Замбелли, представляющий интересы Уны, подтвердил, что его клиент отказал «Зениту», так как не хочет играть в РФПЛ.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="it" dir="ltr">Benvenuto a Napoli Adam ! <a href="https://twitter.com/hashtag/ADL?src=hash">#ADL</a> <a href="https://t.co/t1FxVW0RUl">pic.twitter.com/t1FxVW0RUl</a></p>— AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) <a href="https://twitter.com/ADeLaurentiis/status/881977963520065536">3 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>