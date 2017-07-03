Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30271382/
3 июля 2017, 23:30 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Экс-футболист «Кубани» Джибриль Сиссе возобновит карьеру в 3-й лиге Швейцарии

МОСКВА, 3 июл — Р-Спорт. Бывший нападающий сборной Франции по футболу и краснодарской «Кубани» Джибриль Сиссе, объявивший о завершении карьеры в 2015 году, заключил соглашение с клубом третьего дивизиона чемпиона Швейцарии «Ивердон Спорт», сообщает агентство Рейтер.

Бывший нападающий сборной Франции по футболу и краснодарской Кубани Джибриль <span class=error>Сиссе</span> объявивший о завершении карьеры в 2015 году заключил соглашение с клубом третьего дивизиона чемпиона Швейцарии <span class=error>Ивердон</span> Спорт сообщает агентство <span class=error>Рейтер</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Соглашение 36-летнего футболиста с «Ивердоном» рассчитано на один год с возможностью продления еще на сезон.

Ранее Сиссе выступал за французские «Осер», «Марсель», «Бастию» и «Сен-Перуаз», английские «Ливерпуль», «Сандерленд» и «Куинз Парк Рейнджерс», греческий «Панатинаикос» и итальянский «Лацио». В составе сборной Франции форвард провел 41 матч, забив девять мячей, стал победителем Кубка конфедераций-2003.

Кубань
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
23 июня

Красотка Эбигейл: фото 25-летней модели, которая ушла из спорта в кино

Футболист, сказавший «русские освободили нас от фашистов, а мы их от ЧМ»

«Беспредел, свинство, расизм»: эксперты о проигрыше боксера Ковалева