Экс-футболист «Кубани» Джибриль Сиссе возобновит карьеру в 3-й лиге Швейцарии
МОСКВА, 3 июл —
Р-Спорт. Бывший нападающий сборной Франции по футболу и краснодарской «Кубани» Джибриль Сиссе, объявивший о завершении карьеры в 2015 году, заключил соглашение с клубом третьего дивизиона чемпиона Швейцарии «Ивердон Спорт», сообщает агентство Рейтер.
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Соглашение 36-летнего футболиста с «Ивердоном» рассчитано на один год с возможностью продления еще на сезон.
Ранее Сиссе выступал за французские «Осер», «Марсель», «Бастию» и «Сен-Перуаз», английские «Ливерпуль», «Сандерленд» и «Куинз Парк Рейнджерс», греческий «Панатинаикос» и итальянский «Лацио». В составе сборной Франции форвард провел 41 матч, забив девять мячей, стал победителем Кубка конфедераций-2003.
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