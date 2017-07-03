Экс-футболист «Кубани» Джибриль Сиссе возобновит карьеру в 3-й лиге Швейцарии

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Соглашение 36-летнего футболиста с «Ивердоном» рассчитано на один год с возможностью продления еще на сезон.

Ранее Сиссе выступал за французские «Осер», «Марсель», «Бастию» и «Сен-Перуаз», английские «Ливерпуль», «Сандерленд» и «Куинз Парк Рейнджерс», греческий «Панатинаикос» и итальянский «Лацио». В составе сборной Франции форвард провел 41 матч, забив девять мячей, стал победителем Кубка конфедераций-2003.