«Эвертон» подписал 5-летний контракт с защитником Майклом Кином
МОСКВА, 3 июл —
Р-Спорт. Футбольный клуб «Эвертон» заключил соглашение с защитником Майклом Кином, до этого выступавшим за «Бернли», сообщается на официальном сайте ливерпульской команды.
Контракт рассчитан на пять лет, до конца июня 2022 года. Сумма трансфера с учетом бонусов может составить 30 миллионов фунтов (почти 39 миллионов долларов).
Кин перешел в «Бернли» в 2015 году из системы «Манчестер Юнайтед». В прошедшем сезоне он провел в составе клуба 39 игр и забил два мяча, чем помог «бордовым» финишировать на 16-м месте в чемпионате Англии и сохранить прописку в
В марте этого года Кин дебютировал в сборной Англии в товарищеском матче против команды Германии. На данный момент в его активе 2 матча за национальную команду.
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