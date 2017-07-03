«Эвертон» подписал 5-летний контракт с защитником Майклом Кином

Контракт рассчитан на пять лет, до конца июня 2022 года. Сумма трансфера с учетом бонусов может составить 30 миллионов фунтов (почти 39 миллионов долларов).

Кин перешел в «Бернли» в 2015 году из системы «Манчестер Юнайтед». В прошедшем сезоне он провел в составе клуба 39 игр и забил два мяча, чем помог «бордовым» финишировать на 16-м месте в чемпионате Англии и сохранить прописку в премьер-лиге. Ранее Кин также выступал на правах аренды за «Лестер», «Дерби Каунти», «Блэкберн».

В марте этого года Кин дебютировал в сборной Англии в товарищеском матче против команды Германии. На данный момент в его активе 2 матча за национальную команду.