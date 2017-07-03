«Фенербахче» объявил о достигнутом соглашении с «Малагой» по переходу Камени

«Фенербахче» по итогам переговоров с «Малагой» объявил о достижении принципиального соглашения с 33-летним камерунским футболистом и его клубом по поводу трансфера. Во вторник Камени прилетит в Стамбул, чтобы продолжить переговоры.

Камени перешёл в «Малагу» в 2012 году после восьми проведённых лет в другом испанском клубе «Эспаньоле». В минувшем сезоне он принял участие в 35 матчах за свой клуб, пропустив 46 мячей и совершив 91 сейв. В активе вратаря 73 матча за сборную Камеруна, в составе которой он выступал с 2001 по 2012 год.