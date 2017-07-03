Щенсны попрощался с болельщиками «Ромы»

«Июнь подошел к концу, а это значит, что я больше не являюсь игроком “Ромы”. За те два года, что мне довелось защищать цвета “Ромы”, я пережил много радостных моментов. Я никогда не смогу полностью отплатить клубу за предоставленную мне возможность. Спасибо тренерскому штабу, который помогал мне прибавлять, товарищам по команде — за все прекрасные моменты и победы, а фанатам — за постоянную поддержку. Огромное вам спасибо», — написал игрок в «Инстаграме».