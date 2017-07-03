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3 июля 2017, 22:43 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Щенсны попрощался с болельщиками «Ромы»

Вратарь Войцех Щенсны, права на которого принадлежат «Арсеналу», попрощался с болельщиками «Ромы». Голкипер отыграл в Риме два последних сезона и провел за «Рому» 81 матч.

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«Июнь подошел к концу, а это значит, что я больше не являюсь игроком “Ромы”. За те два года, что мне довелось защищать цвета “Ромы”, я пережил много радостных моментов. Я никогда не смогу полностью отплатить клубу за предоставленную мне возможность. Спасибо тренерскому штабу, который помогал мне прибавлять, товарищам по команде — за все прекрасные моменты и победы, а фанатам — за постоянную поддержку. Огромное вам спасибо», — написал игрок в «Инстаграме».

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МОСКВА, 3 июл — Р-Спорт. Бывший нападающий сборной Франции по футболу и краснодарской «Кубани» Джибриль Сиссе, объявивший о завершении карьеры в 2015 году, заключил соглашение с клубом третьего дивизиона чемпиона Швейцарии «Ивердон Спорт», сообщает агентство Рейтер.
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