Щенсны попрощался с болельщиками «Ромы»
Вратарь Войцех Щенсны, права на которого принадлежат «Арсеналу», попрощался с болельщиками «Ромы». Голкипер отыграл в Риме два последних сезона и провел за «Рому» 81 матч.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Июнь подошел к концу, а это значит, что я больше не являюсь игроком “Ромы”. За те два года, что мне довелось защищать цвета “Ромы”, я пережил много радостных моментов. Я никогда не смогу полностью отплатить клубу за предоставленную мне возможность. Спасибо тренерскому штабу, который помогал мне прибавлять, товарищам по команде — за все прекрасные моменты и победы, а фанатам — за постоянную поддержку. Огромное вам спасибо», — написал игрок в «Инстаграме».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter