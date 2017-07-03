Слуцкий: Потихоньку объясняю игрокам «Халла» свою философию
Леонид Слуцкий провёл первую тренировку в «Халл Сити» и рассказал о своих ощущениях.
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Бывший тренер ЦСКА и сборной России провёл первую тренировку в «Халл Сити», после чего дал интервью клубному телевидению.
— Сегодня состоялась ваша первая тренировка после назначения в Халл. Верите, что всё это
— Я невероятно счастлив! Познакомился с командой, провёл первую тренировку — и всё это на английском языке. Всё хорошо. Игроки вернулись в отличной форме. Я чувствую, что это профессиональная команда. На следующей неделе у нас будет по три тренировки в день — начинается не самое простое время для футболистов. Но я потихоньку объясняю игрокам свои принципы и философию, и мы уже наладили неплохой контакт. Так что все готовы к началу серьезной работы.
— Первое, что вы сегодня утром сделали, — это встретились с командой. Что сказали игрокам?
— Обычная первая встреча, ничего особенного. Поздоровался, немного рассказал о себе. Конечно, особое внимание я уделил нашим планам на будущее: нам предстоит серьезно поработать на сборах. У нас всего пять недель, а это по сути ничто для работы с новой командой. Мы обсудили наши цели на грядущий сезон: нам нужно занять как можно более высокое место в таблице. Все игроки к этому готовы. У нас в команде много лидеров: Мэйнсон, Мейлер, Доусон, Хаддлстоун, Клукас… Для них это серьезный вызов. Кроме того, у нас есть и хорошие иностранные игроки — это и Диамонде, и Эрнандес, и Гросицки. А также молодые игроки, у которых есть отличный шанс сыграть в стартовом составе и основной команде. Думаю, у нас неплохой подбор футболистов.
— Утром вы видели игроков на поле. Какую работу будете проводить с ними на этой неделе?
— На первой тренировке очень важно вернуться в форму после отпуска. Сегодня мы провели несколько игр на усечённом участке поля, поиграли в квадрат. Довольно интенсивная тренировка, поэтому мы контролировали состояние игроков с помощью GPS датчиков. У клуба хорошая база, тренажерный зал. По инфраструктуре мы — клуб уровня
— Игроки справляются с вашими требованиями?
— Я думаю, что да. Все они вернулись в хорошей форме. Я пока не успел поговорить с каждым индивидуально, но планирую это сделать. Быть в постоянном контакте с футболистами и поддерживать с ними хорошие отношения — это и есть моя философия. Для меня это очень важно. Да, это не так просто — я
— Кроме этого есть игроки, которые не приехали в команду из сборных: Хенриксен, Робертсон, Гросицки. Когда они вернутся?
— Роберстон вернется завтра. Тимон и Гросицки прибудут в расположение команды 10 июля, а Хенриксон — 8.
— Затрагивая тему трансферов, как обстоят дела с поиском игроков?
— Мы ведем переговоры. Конечно, мы много разговариваем с новыми игроками и возможно
— Что скажете о своих помощниках?
— У нас невероятный тренерский штаб. Я счастлив работать с такими профессионалами. С момента нашей первой встречи мы чувствуем друг друга, а это очень важно, так как создает позитивную атмосферу в нашей тренерской компании. Вся моя команда — настоящие профессионалы, они стараются мне помогать в каждом вопросе. Вы видели первую тренировку: вы было отлично организовано. У меня нет вопросов к моему помощнику.
— Есть игроки, которые были травмированы в течение долгого времени — Райан Мэйсон и Уильям Кин. Как проходит их восстановление?
— Мейлер может вернуться в течение трех недель. Это очень быстрый срок для восстановления — он сильная личность и старался сделать все, чтобы поскорее выздороветь. Мэйсон сейчас привлекается к занятиям в общей группе. Техническую часть тренировок он проводит индивидуально, а в остальном работает вместе с ребятами. Это рабочая ситуация, на данный момент у него исключительно ментальные проблемы. С формой все отлично. У Кина проблемы посерьезнее. Он может вернуться только в
— Вы упомянули про Португалию. Какие ощущения перед поездкой?
— Сборы в другой стране — это очень важно. У нас нет возможности отдохнуть между тренировками, а там мы будем в отеле, где будет немало свободного времени. Проведем много теоретических занятий, индивидуальных разговоров, товарищеских матчей. Думаю, это очень важно в построении новой команды. Чем больше времени мы будем проводить вместе, тем лучше будем понимать друг друга.
— Вы планируете интересные матчи в Португалии. Хотите поскорее увидеть команду в игре?
— Конечно. У нас будет три матча: против «Оксфорда», «Бристоля» и последний с «Бенфикой», на их стадионе. Это как матч Лиги чемпионов. Мы поймем наш уровень на фоне серьезного соперника.
— Первый матч в сезоне вам предстоит сыграть с «Астон Виллой».
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