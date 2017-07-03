Слуцкий: Потихоньку объясняю игрокам «Халла» свою философию

Бывший тренер ЦСКА и сборной России провёл первую тренировку в «Халл Сити», после чего дал интервью клубному телевидению.

— Сегодня состоялась ваша первая тренировка после назначения в Халл. Верите, что всё это по-настоящему?

— Я невероятно счастлив! Познакомился с командой, провёл первую тренировку — и всё это на английском языке. Всё хорошо. Игроки вернулись в отличной форме. Я чувствую, что это профессиональная команда. На следующей неделе у нас будет по три тренировки в день — начинается не самое простое время для футболистов. Но я потихоньку объясняю игрокам свои принципы и философию, и мы уже наладили неплохой контакт. Так что все готовы к началу серьезной работы.

— Первое, что вы сегодня утром сделали, — это встретились с командой. Что сказали игрокам?

— Обычная первая встреча, ничего особенного. Поздоровался, немного рассказал о себе. Конечно, особое внимание я уделил нашим планам на будущее: нам предстоит серьезно поработать на сборах. У нас всего пять недель, а это по сути ничто для работы с новой командой. Мы обсудили наши цели на грядущий сезон: нам нужно занять как можно более высокое место в таблице. Все игроки к этому готовы. У нас в команде много лидеров: Мэйнсон, Мейлер, Доусон, Хаддлстоун, Клукас… Для них это серьезный вызов. Кроме того, у нас есть и хорошие иностранные игроки — это и Диамонде, и Эрнандес, и Гросицки. А также молодые игроки, у которых есть отличный шанс сыграть в стартовом составе и основной команде. Думаю, у нас неплохой подбор футболистов.

— Утром вы видели игроков на поле. Какую работу будете проводить с ними на этой неделе?

— На первой тренировке очень важно вернуться в форму после отпуска. Сегодня мы провели несколько игр на усечённом участке поля, поиграли в квадрат. Довольно интенсивная тренировка, поэтому мы контролировали состояние игроков с помощью GPS датчиков. У клуба хорошая база, тренажерный зал. По инфраструктуре мы — клуб уровня Премьер-лиги. Так что обязательно будем использовать все наши возможности по-максимуму.

— Игроки справляются с вашими требованиями?

— Я думаю, что да. Все они вернулись в хорошей форме. Я пока не успел поговорить с каждым индивидуально, но планирую это сделать. Быть в постоянном контакте с футболистами и поддерживать с ними хорошие отношения — это и есть моя философия. Для меня это очень важно. Да, это не так просто — я все-таки не англичанин. Но я попробую. Думаю, вместе у нас все получится.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">? | Leonid Slutsky signs autographs and speaks to fans outside the <a href="https://twitter.com/UniOfHull">@UniOfHull</a> Training Ground on his first day at the Club <a href="https://t.co/2JLGona3a7">pic.twitter.com/2JLGona3a7</a></p>— Hull City (@HullCity) <a href="https://twitter.com/HullCity/status/881850878847840257">3 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Кроме этого есть игроки, которые не приехали в команду из сборных: Хенриксен, Робертсон, Гросицки. Когда они вернутся?

— Роберстон вернется завтра. Тимон и Гросицки прибудут в расположение команды 10 июля, а Хенриксон — 8.



— Затрагивая тему трансферов, как обстоят дела с поиском игроков?

— Мы ведем переговоры. Конечно, мы много разговариваем с новыми игроками и возможно кого-то еще приобретем. Надеюсь, что перед нашим отъездом в Португалию кого-нибудь подпишем. Болельщики, пожалуйста, не переживайте. Это правда не так просто! Проводится довольно серьезная работа, потому что игроки, которых мы ведем, высокого уровня. Но, я думаю, что в итоге все будет хорошо.

— Что скажете о своих помощниках?

— У нас невероятный тренерский штаб. Я счастлив работать с такими профессионалами. С момента нашей первой встречи мы чувствуем друг друга, а это очень важно, так как создает позитивную атмосферу в нашей тренерской компании. Вся моя команда — настоящие профессионалы, они стараются мне помогать в каждом вопросе. Вы видели первую тренировку: вы было отлично организовано. У меня нет вопросов к моему помощнику.

— Есть игроки, которые были травмированы в течение долгого времени — Райан Мэйсон и Уильям Кин. Как проходит их восстановление?

— Мейлер может вернуться в течение трех недель. Это очень быстрый срок для восстановления — он сильная личность и старался сделать все, чтобы поскорее выздороветь. Мэйсон сейчас привлекается к занятиям в общей группе. Техническую часть тренировок он проводит индивидуально, а в остальном работает вместе с ребятами. Это рабочая ситуация, на данный момент у него исключительно ментальные проблемы. С формой все отлично. У Кина проблемы посерьезнее. Он может вернуться только в октябре-ноябре.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">? | Leonid Slutsky holds a team meeting with his players ahead of today's first training session <a href="https://t.co/aAKI7lLITd">pic.twitter.com/aAKI7lLITd</a></p>— Hull City (@HullCity) <a href="https://twitter.com/HullCity/status/881803258867666944">3 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>