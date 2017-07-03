224 миллиона тенге выделено на реконструкцию стадиона «Ордабасы»

Ранее международная федерация футбола определила главную арену города не отвечающей требованиям, предъявляемым к проведению еврокубковых матчей. Причиной тому стало отсутствие достаточного освещения на газоне футбольного поля. Для устранения этих недочетов из местного бюджета выделено 224 миллиона тенге. Стадион имени Кажымукана Мунайтпасова, на котором проводит домашние матчи шымкентский футбольный клуб «Ордабасы», вмещает 20000 человек.



«Наша область стремительно развивается. Растет численность населения и соответственно, из бюджета выделяются значительные средства на строительство школ, больниц, детских садов. Но несмотря на большие затраты на социально значимые объекты, из местного бюджета предусмотрены деньги на ремонт стадиона, и этим летом мы планируем начать работу по его реконструкции, соблюдая стандарты качества», — говорит руководитель управления физической культуры и спорта ЮКО Алибек Нуртаев.



Центральный стадион имени Кажымукана Мунайтпасова был построен в 1967 году. Он находится в активе управления физической культуры и спорта ЮКО. Размер футбольного поля составляет 65 на 105 метров.