Футболисты «Шахтера» и «Немана» сыграли вничью в матче 15-го тура чемпионата Беларуси

Заключительный поединок 15-го тура прошел в напряженной борьбе, футболисты обеих команд были настроены по боевому, но зрители так и не увидели забитых мячей — ничья 0:0.

Результаты остальных встреч 15-го тура:

«Динамо» (Минск) — «Витебск» — 1:3 (Сачивко, 54; Матвеенко, 29, Соловей, 70, Тихоновский, 90+5).

«Славия» (Мозырь) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 0:3 (Рекиш, 13, Щербо, 21, Скавыш, 24).

«Минск» — «Крумкачы» (Минск) — 0:0.

БАТЭ (Борисов) — «Городея» — 2:0 (Риос, 26, Туоминен, 62).

«Динамо» (Брест) — «Гомель» — 3:0 (Герман, 4, 24, Алисейко, 73).

«Слуцк» — «Днепр» (Могилев) — 1:0 (Ауие, 22).

«Ислочь» (Минский район) — «Нафтан» (Новополоцк) — 0:0.

Турнирное положение:

1. «Шахтер» — 36 очков (разница мячей — 21−7),

2. БАТЭ — 33 (24−7),

3. «Динамо» (Минск) — 31 (19−8),

4. «Слуцк» — 28 (17−11),

5. «Неман» — 25 (19−13),

6. «Витебск» — 24 (15−12),

7. «Торпедо-БелАЗ» — 24 (18−13),

8. «Гомель» — 22 (17−12),

9. «Городея» — 19 (12−12),

10. «Динамо» (Брест) — 18 (17−17),

11. «Днепр» — 15 (14−21),

12. «Крумкачы» — 14 (13−19),

13. «Славия» — 13 (13−24),

14. «Минск» — 12 (9−18),

15. «Ислочь» — 0 (9−21),

16. «Нафтан» — 0 (4−25).

«Ислочь» и «Днепр» провели по 14 матчей, остальные — по 15. За допущенные нарушения в прошлом сезоне у «Нафтана» перед началом 28-го чемпионата было снято 5 очков, у «Ислочи» — 7.

В бомбардирской гонке впереди Павел Савицкий («Неман») и Михаил Гордейчу (БАТЭ), забившие по 7 мячей.

Второй круг национального первенства стартует 29 июля.