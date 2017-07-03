«Валенсия» прописала в контракте экс-хавбека «Астаны» Максимовича отступные в 100 миллионов евро

Сегодня, 3 июля, он был официально представлен в качестве футболиста испанского клуба. Контракт Максимовича рассчитан до 2022 года, а по данным сербского издания B92, он заработает за этот срок 7 миллионов евро.

В «Валенсию» Максимович перешел как свободный агент из «Астаны». Зимой «летучие мыши» пытались выкупить его трансфер за 300 тысяч евро, но чемпион Казахстана отказался отпускать игрока за полгода до истечения контракт. В итоге в первой половине 2017 года Максимович ни разу не попал даже в число запасных в матчах «Астаны».

В контракте Максимовича с «Валенсией» клуб прописал клаусулу в размере 100 миллионов евро — за такую сумму можно выкупить его трансфер. Испанское законодательство обязывает прописывать в трудовом договоре отступные.

Как сообщает Marca, пункт о сумме трансфера был озвучен руководством «Валенсии» на первой пресс-конференции Максимовича. У него самая дорогая клаусула в команде — например, контракт 20-летнего защитника Карлоса Солера можно выкупить за 80 миллионов евро.

«Главное, для меня проявить себя как футболист в чемпионате Испании. А этот вопрос — к руководству клуба», — сказал Максимович о сумме отступных.

В составе «Астаны» Максимович выступал с февраля 2015 по июнь 2017 года. Он дважды выигрывал чемпионат Казахстана и один раз Кубок страны, а также играл в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы.

22-летний Максимович стал первым в истории футболистом, который перешел из казахстанского клуба в команду «большой пятерки» (чемпионаты Англии, Германии, Испании, Италии и Франции).