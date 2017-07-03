Сын Джорджа Веа подписал профессиональный контракт с футбольным клубом «ПСЖ»

Соглашение с 17-летним нападающим рассчитано до 30 июня 2020 года.

«Я очень горд, что продолжу свое приключение в “ПСЖ”, подписав профессиональный контракт. Я выступаю за отличный клуб и не могу дождаться, когда смогу дебютировать в основной команде», — заявил Веа-младший.

Джордж Веа, будучи игроком, выступал в Европе за французские «ПСЖ», «Монако» и «Марсель», английские «Челси» и «Манчестер Сити», а также итальянский «Милан», становился чемпионом Франции и Италии и завоевывал различные кубки. В 1995 году Веа удостоился «Золотого мяча» и звания футболиста года по версии ФИФА.