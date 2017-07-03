Сын Джорджа Веа подписал профессиональный контракт с футбольным клубом «ПСЖ»
МОСКВА, 3 июл —
Р-Спорт. Французский «Пари Сен-Жермен» заключил контракт с Тимоти Веа — сыном одного из самых известных африканских футболистов Джорджа Веа, сообщается на официальном сайте парижского клуба.
Соглашение с 17-летним нападающим рассчитано до 30 июня 2020 года.
«Я очень горд, что продолжу свое приключение в “ПСЖ”, подписав профессиональный контракт. Я выступаю за отличный клуб и не могу дождаться, когда смогу дебютировать в основной команде», — заявил
Джордж Веа, будучи игроком, выступал в Европе за французские «ПСЖ», «Монако» и «Марсель», английские «Челси» и «Манчестер Сити», а также итальянский «Милан», становился чемпионом Франции и Италии и завоевывал различные кубки. В 1995 году Веа удостоился «Золотого мяча» и звания футболиста года по версии ФИФА.
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