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3 июля 2017, 21:10 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Сын Джорджа Веа подписал профессиональный контракт с футбольным клубом «ПСЖ»

МОСКВА, 3 июл — Р-Спорт. Французский «Пари Сен-Жермен» заключил контракт с Тимоти Веа — сыном одного из самых известных африканских футболистов Джорджа Веа, сообщается на официальном сайте парижского клуба.

Соглашение с 17-летним нападающим рассчитано до 30 июня 2020 года.

«Я очень горд, что продолжу свое приключение в “ПСЖ”, подписав профессиональный контракт. Я выступаю за отличный клуб и не могу дождаться, когда смогу дебютировать в основной команде», — заявил Веа-младший.

Джордж Веа, будучи игроком, выступал в Европе за французские «ПСЖ», «Монако» и «Марсель», английские «Челси» и «Манчестер Сити», а также итальянский «Милан», становился чемпионом Франции и Италии и завоевывал различные кубки. В 1995 году Веа удостоился «Золотого мяча» и звания футболиста года по версии ФИФА.

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