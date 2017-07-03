«Байер» объявил о переходе Чалханоглу в «Милан»

«Три года, которые я провёл в “Байере”, получились очень эмоциональными. Я хочу поблагодарить клуб, персонал и особенно болельщиков. Они поддерживали меня даже во время дисквалификации. Теперь я хочу открыть новую главу в карьере. Но “Байер” навсегда останется в моём сердце», — цитирует Чалханоглу сайт «Байера».

В минувшем сезоне 23-летний Чалханоглу провёл 15 матчей в немецкой Бундеслиге, забил 6 голов и отдал 5 результативных передач. Такое малое количество матчей объясняется четырёхмесячной дисквалификацией, которая была наложена на полузащитника зимой 2017 года.