Угу Алмейда: В Дагестане повсюду слышал стрельбу
Экс-форвард «Кубани» и «Анжи» Угу Алмейда рассказал в интервью Expresso о жизни в России, Германии и случае с Мануэлом Фернандешем в Турции.
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В «АНЖИ» НЕ ВЫДЕРЖАЛ
— Понравилось ли вам в России?
— Когда я был в «Кубани», мне все очень нравилось. Сначала я думал, будет, как в Германии, где все люди очень закрытые. Но русские меня удивили с положительной стороны. Они очень приветливые и всегда готовы помочь. После «Кубани» был «Анжи». При подписании контракта, мне сказали, что команда будет жить в Москве. А когда я прибыл на предсезонные сборы, заявили, что придется базироваться в Дагестане. Это меня просто убило.
— Почему?
— Потому что там зона военных действий. Представьте себе, приезжаете в город, где все разрушено, повсюду слышится стрельба, будто ты
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Алмейда заявил, что хуже всего ему пришлось в Германии. И рассказал о необычной традиции в местных клубах.
— В Германии очень закрытый народ. Если тебя не знают, даже общаться не станут. Не то что в Португалии, мы ведь веселые, любим принимать людей. А у немцев, кажется, просто нет чувств, настолько они закрытые.
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— Турция вас шокировала?
— Нет, тут вопрос, как ты адаптируешься к жизни среди людей другой религии, ведь нужно соблюдать определенные правила. Но в этом нет ничего особенного.
— Наверняка у вас есть истории о той поре?
— Да, был один матч, который не никогда не забуду. Для турков знание, что твоя команда выиграла, важнее еды на столе и здоровья. Нигде не видел такого фанатизма. Некоторые его проявления не очень красивы.
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