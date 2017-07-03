Угу Алмейда: В Дагестане повсюду слышал стрельбу

В «АНЖИ» НЕ ВЫДЕРЖАЛ

— Понравилось ли вам в России?

— Когда я был в «Кубани», мне все очень нравилось. Сначала я думал, будет, как в Германии, где все люди очень закрытые. Но русские меня удивили с положительной стороны. Они очень приветливые и всегда готовы помочь. После «Кубани» был «Анжи». При подписании контракта, мне сказали, что команда будет жить в Москве. А когда я прибыл на предсезонные сборы, заявили, что придется базироваться в Дагестане. Это меня просто убило.

— Почему?

— Потому что там зона военных действий. Представьте себе, приезжаете в город, где все разрушено, повсюду слышится стрельба, будто ты где-то на Ближнем Востоке. Помню, как я однажды вышел на улицу, и увидел, как человека сбила машина, а потом тут же уехала, как ни в чем не бывало. Страшные вещи происходили. Жили мы практически в здании стадиона, в отеле. Представляете, мне 30 лет, а я, как 14-летний, вновь живу рядом со стадионом. Этот опыт был не слишком хорошим. У меня был контракт на два года, но я пробыл в команде полгода, больше не выдержал.

В «ВЕРДЕРЕ» ПРИШЛОСЬ ВЫПИТЬ 20 РЮМОК

Алмейда заявил, что хуже всего ему пришлось в Германии. И рассказал о необычной традиции в местных клубах.

— В Германии очень закрытый народ. Если тебя не знают, даже общаться не станут. Не то что в Португалии, мы ведь веселые, любим принимать людей. А у немцев, кажется, просто нет чувств, настолько они закрытые.

Как-то в «Вердере» у нас состоялся командный ужин перед стартом чемпионата. Новички должны были выпить за каждого из «стареньких». В тот раз мне пришлось выпить рюмок 20! Вот такая там практика. Сказал им, что в следующем году поквитаюсь. В итоге на следующем ужине я так напился с остальными игроками, что о реванше не было и речи.

НА ФЕРНАНДЕША НАПАЛ ФАНАТ, А ОН ПОТРЕБОВАЛ ПЕНАЛЬТИ

— Турция вас шокировала?

— Нет, тут вопрос, как ты адаптируешься к жизни среди людей другой религии, ведь нужно соблюдать определенные правила. Но в этом нет ничего особенного.