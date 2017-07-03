Леманн войдёт в тренерский штаб «Арсенала»
Бывший голкипер лондонского «Арсенала» и немецкой сборной Йенс Леманн присоединится к «Арсеналу» в качестве тренера первой команды, утверждает авторитетное британское издание The Guardian.
47-летний Леманн войдёт в тренерский штаб наставника «канониров» Арсена Венгера и будет помогать ему в работе.
Леманн перешёл в «Арсенал» в июле 2003 года из дортмундской «Боруссии» и выступал за лондонский клуб до 2008 года. В 2011 году Леманн, к тому моменту уже объявивший об уходе из футбола, ненадолго вернулся в «Арсенал»
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