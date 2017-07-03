Леманн войдёт в тренерский штаб «Арсенала»

47-летний Леманн войдёт в тренерский штаб наставника «канониров» Арсена Венгера и будет помогать ему в работе.

Леманн перешёл в «Арсенал» в июле 2003 года из дортмундской «Боруссии» и выступал за лондонский клуб до 2008 года. В 2011 году Леманн, к тому моменту уже объявивший об уходе из футбола, ненадолго вернулся в «Арсенал» из-за того, что основные голкиперы клуба получили травмы. Летом 2011 года вратарь окончательно завершил карьеру.