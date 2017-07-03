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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30270506/
3 июля 2017, 21:08 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Леманн войдёт в тренерский штаб «Арсенала»

Бывший голкипер лондонского «Арсенала» и немецкой сборной Йенс Леманн присоединится к «Арсеналу» в качестве тренера первой команды, утверждает авторитетное британское издание The Guardian.

47-летний Леманн войдёт в тренерский штаб наставника «канониров» Арсена Венгера и будет помогать ему в работе.

Леманн перешёл в «Арсенал» в июле 2003 года из дортмундской «Боруссии» и выступал за лондонский клуб до 2008 года. В 2011 году Леманн, к тому моменту уже объявивший об уходе из футбола, ненадолго вернулся в «Арсенал» из-за того, что основные голкиперы клуба получили травмы. Летом 2011 года вратарь окончательно завершил карьеру.

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