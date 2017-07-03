Президент «Ривер Плейт»: Дриусси перейдёт в «Зенит», когда мы получим € 18 млн

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«Сделка не завершена. Она будет завершена тогда, когда на счёт “Ривер Плейт” поступят € 18 млн», — сказал президент клуба в интервью ESPN 2.

В текущем сезоне Дриусси провёл 29 матчей в чемпионате Аргентины, забил 17 голов и отдал три голевые передачи. Ранее неофициальными источниками сообщалось, что Дриусси будет зарабатывать в «Зените» около € 2,5 млн в год.