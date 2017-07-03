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3 июля 2017, 21:08 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Ярмоленко может перейти в «Рому»

Нападающий киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко может сменить клубную прописку во время летнего трансферного окна, утверждает Asromalive.

Нападающий киевского Динамо Андрей Ярмоленко может сменить клубную прописку во время летнего трансферного окна. Увеличить
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В подписании контракта с форвардом заинтересована «Рома». Действующий контракт футболиста с киевлянами истекает летом 2020 года.

Предполагается, что римляне рассматривают Ярмоленко в качестве замены Мохамеду Салаху, перешедшему в «Ливерпуль». 27-летний украинец выступает за «Динамо» с 2007 года, за это время он провел 223 матча и забил 96 голов.

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