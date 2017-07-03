Ярмоленко может перейти в «Рому»

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В подписании контракта с форвардом заинтересована «Рома». Действующий контракт футболиста с киевлянами истекает летом 2020 года.

Предполагается, что римляне рассматривают Ярмоленко в качестве замены Мохамеду Салаху, перешедшему в «Ливерпуль». 27-летний украинец выступает за «Динамо» с 2007 года, за это время он провел 223 матча и забил 96 голов.