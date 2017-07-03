Евгений Коноплянка: Раскритиковал Вайнцирля для защиты интересов «Шальке»
Полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка подчеркнул, что у него были причины, которые позволяли ему критически высказываться о бывшем главном тренере «кобальтовых» Маркусе Вайнцирле. Ранее хавбек назвал специалиста трусом.
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По окончании сезона тренер был отправлен в отставку, а 27-летний украинец был оштрафован.
— Моя критика в адрес Вайнцирля была обоснована тем, что я хотел защитить интересы «Шальке», — приводит Bild.de слова Коноплянки. — Мне кажется, что команда не могла развиваться, если бы мы продолжили тренироваться также. Я понимал, что нужно будет уйти, если он останется на должности главного тренера.
Мне было сложно вызываться в сборную Украины, когда я не проходил в заявку «Шальке». За это время произошло многое, что было для меня непонятным. Я ощущал себя отлученным от команды, и никто не мог назвать причину этого решения.
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