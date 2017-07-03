Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30270422/
3 июля 2017, 21:09 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Евгений Коноплянка: Раскритиковал Вайнцирля для защиты интересов «Шальке»

Полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка подчеркнул, что у него были причины, которые позволяли ему критически высказываться о бывшем главном тренере «кобальтовых» Маркусе Вайнцирле. Ранее хавбек назвал специалиста трусом.

Полузащитник <span class=error>Шальке</span> Евгений Коноплянка подчеркнул что у него были причины которые позволяли ему критически высказываться о бывшем главном тренере кобальтовых <span class=error>Маркусе</span> Вайнцирле. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

По окончании сезона тренер был отправлен в отставку, а 27-летний украинец был оштрафован.

— Моя критика в адрес Вайнцирля была обоснована тем, что я хотел защитить интересы «Шальке», — приводит Bild.de слова Коноплянки. — Мне кажется, что команда не могла развиваться, если бы мы продолжили тренироваться также. Я понимал, что нужно будет уйти, если он останется на должности главного тренера.

Мне было сложно вызываться в сборную Украины, когда я не проходил в заявку «Шальке». За это время произошло многое, что было для меня непонятным. Я ощущал себя отлученным от команды, и никто не мог назвать причину этого решения.

Шальке-04
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
03 июля

"Зенит" и "Краснодар" готовят суперобмен

Марадона в России нарвался на грандиозный скандал

Халк - о жесте Кокорина и Дзюбы