Леонид Слуцкий: Стараюсь донести до игроков «Халла» свои мысли и идеи

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— Я очень доволен, — сказал Слуцкий в интервью клубной пресс-службе. — Я провел первую беседу с командой на английском, первую тренировку. Все хорошо, футболисты вернулись в хорошей форме, они настоящие профессионалы.

Нас ждет непростое время. В ближайшие дни нас ждут двухразовые тренировки. Я стараюсь донести до игроков свои мысли и идеи. Мы готовы начать серьезную работу.

— Что вы сказали футболистам на первом собрании?

— Было обычное первое собрание. Поздоровался, немного рассказал о себе, уделил особое внимание нашим планам, сказал о задачах на сезон. Разумеется, нужно выйти в премьер-лигу. Многие футболисты готовы к борьбе. У нас много лидеров. Важно, что они англичане. Также у нас есть хорошие иностранцы и талантливая молодежь.