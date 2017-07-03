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3 июля 2017, 19:54 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Леонид Слуцкий: Стараюсь донести до игроков «Халла» свои мысли и идеи

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий остался доволен первой проведенной тренировкой во главе клуба. Сегодня состоялось первое собрание команды, экс-наставник сборной России побеседовал со своими подопечными.

Главный тренер <span class=error>Халл</span> Сити Леонид <span class=error>Слуцкий</span> остался доволен первой проведенной тренировкой во главе клуба. Увеличить
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— Я очень доволен, — сказал Слуцкий в интервью клубной пресс-службе. — Я провел первую беседу с командой на английском, первую тренировку. Все хорошо, футболисты вернулись в хорошей форме, они настоящие профессионалы.

Нас ждет непростое время. В ближайшие дни нас ждут двухразовые тренировки. Я стараюсь донести до игроков свои мысли и идеи. Мы готовы начать серьезную работу.

— Что вы сказали футболистам на первом собрании?

— Было обычное первое собрание. Поздоровался, немного рассказал о себе, уделил особое внимание нашим планам, сказал о задачах на сезон. Разумеется, нужно выйти в премьер-лигу. Многие футболисты готовы к борьбе. У нас много лидеров. Важно, что они англичане. Также у нас есть хорошие иностранцы и талантливая молодежь.

Сейчас мы на 20 процентов ниже оптимальной формы. Нам нужно набрать ее. У клуба есть хорошая база, хороший тренажерный зал. По инфраструктуре это клуб премьер-лиги.

Халл Сити
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