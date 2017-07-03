Леонид Слуцкий: Стараюсь донести до игроков «Халла» свои мысли и идеи
Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий остался доволен первой проведенной тренировкой во главе клуба. Сегодня состоялось первое собрание команды,
экс-наставник сборной России побеседовал со своими подопечными.
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— Я очень доволен, — сказал Слуцкий в интервью клубной
Нас ждет непростое время. В ближайшие дни нас ждут двухразовые тренировки. Я стараюсь донести до игроков свои мысли и идеи. Мы готовы начать серьезную работу.
— Что вы сказали футболистам на первом собрании?
— Было обычное первое собрание. Поздоровался, немного рассказал о себе, уделил особое внимание нашим планам, сказал о задачах на сезон. Разумеется, нужно выйти в
Сейчас мы на 20 процентов ниже оптимальной формы. Нам нужно набрать ее. У клуба есть хорошая база, хороший тренажерный зал. По инфраструктуре это клуб