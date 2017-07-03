В телефонной беседе португальский футболист заверил руководителя «сливочных», что не думает об уходе из команды и, несмотря на слухи в прессе, никогда и никому не говорил о желании уйти из клуба.



«Я лишь сказал друзьям, что мне неприятно читать эти обвинения в прессе. СМИ относятся ко мне как к преступнику. Но я никогда не говорил, что хочу уйти из “Реала”», — приводит El Confidencial слова Роналду, адресованные Пересу.