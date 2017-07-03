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3 июля 2017, 19:58 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Роналду — Пересу: Никогда не говорил, что хочу уйти из «Реала»

Издание El Confidencial опубликовало часть разговора между нападающим «Реала» Криштиану Роналду и президентом мадридского клуба Флорентино Пересом.

Издание El Confidencial опубликовало часть разговора между нападающим Реала <span class=error>Криштиану</span> <span class=error>Роналду</span> и президентом мадридского клуба <span class=error>Флорентино</span> <span class=error>Пересом</span>. Увеличить
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В телефонной беседе португальский футболист заверил руководителя «сливочных», что не думает об уходе из команды и, несмотря на слухи в прессе, никогда и никому не говорил о желании уйти из клуба.

«Я лишь сказал друзьям, что мне неприятно читать эти обвинения в прессе. СМИ относятся ко мне как к преступнику. Но я никогда не говорил, что хочу уйти из “Реала”», — приводит El Confidencial слова Роналду, адресованные Пересу.

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