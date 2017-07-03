Роналду — Пересу: Никогда не говорил, что хочу уйти из «Реала»
Издание El Confidencial опубликовало часть разговора между нападающим «Реала» Криштиану Роналду и президентом мадридского клуба Флорентино Пересом.
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В телефонной беседе португальский футболист заверил руководителя «сливочных», что не думает об уходе из команды и, несмотря на слухи в прессе, никогда и никому не говорил о желании уйти из клуба.
«Я лишь сказал друзьям, что мне неприятно читать эти обвинения в прессе. СМИ относятся ко мне как к преступнику. Но я никогда не говорил, что хочу уйти из “Реала”», — приводит El Confidencial слова Роналду, адресованные Пересу.
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