«Монако» объявил о переходе защитника Конголо из «Фейеноорда»

23-летний футболист подписал контракт, который рассчитан до июня 2022 года, информирует официальный сайт монегасков.

В минувшем розыгрыше чемпионата Нидерландов Конголо провёл 23 матча (22 — с первых минут), в которых забил один гол и отдал две результативные передачи, а также получил две жёлтые карточки.

По итогам прошлого сезона «Фейеноорд» стал чемпионом Нидерландов, опередив ставший вторым «Аякс» на одно очко.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="fr" dir="ltr">? L’AS Monaco est heureux d’annoncer la signature de <a href="https://twitter.com/KongoloTerence">@KongoloTerence</a> jusqu’en 2022 ! <a href="https://twitter.com/hashtag/WelcomeToMonaco?src=hash">#WelcomeToMonaco</a><br><br>➡️ <a href="https://t.co/UxmLo7UBZ6">https://t.co/UxmLo7UBZ6</a> <a href="https://t.co/YureKEAYlj">pic.twitter.com/YureKEAYlj</a></p>— AS Monaco??? (@AS_Monaco) <a href="https://twitter.com/AS_Monaco/status/881906126912204801">3 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>