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3 июля 2017, 19:50 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Монако» объявил о переходе защитника Конголо из «Фейеноорда»

«Монако» объявил о переходе защитника сборной Нидерландов Теренса Конголо из «Фейеноорда».

23-летний футболист подписал контракт, который рассчитан до июня 2022 года, информирует официальный сайт монегасков.

В минувшем розыгрыше чемпионата Нидерландов Конголо провёл 23 матча (22 — с первых минут), в которых забил один гол и отдал две результативные передачи, а также получил две жёлтые карточки.

По итогам прошлого сезона «Фейеноорд» стал чемпионом Нидерландов, опередив ставший вторым «Аякс» на одно очко.

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