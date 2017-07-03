«Монако» объявил о переходе защитника Конголо из «Фейеноорда»
«Монако» объявил о переходе защитника сборной Нидерландов Теренса Конголо из «Фейеноорда».
23-летний футболист подписал контракт, который рассчитан до июня 2022 года, информирует официальный сайт монегасков.
В минувшем розыгрыше чемпионата Нидерландов Конголо провёл 23 матча (22 — с первых минут), в которых забил один гол и отдал две результативные передачи, а также получил две жёлтые карточки.
По итогам прошлого сезона «Фейеноорд» стал чемпионом Нидерландов, опередив ставший вторым «Аякс» на одно очко.
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