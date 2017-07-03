Конте потребовал у руководства «Челси» приобрести Лукаку

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Как информирует Telegraph, покупка 24-летнего бельгийца является приоритетной трансферной целью. «Ириски» хотят получить за футболиста 100 миллионов евро, руководство лондонского клуба хочет снизить стоимость.

Интерес к Лукаку также проявляет «Манчестер Юнайтед», однако форвард настроен на переход в «Челси», за который он уже выступал в период с 2011 по 2014 год. Бельгиец перешел в «Эвертон» из лондонского клуба летом 2014 года. За это время он провел 171 матч и забил 87 голов.