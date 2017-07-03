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3 июля 2017, 18:28 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Конте потребовал у руководства «Челси» приобрести Лукаку

Главный тренер «Челси» Антонио Конте хочет видеть у себя в команде нападающего «Эвертона» Ромелу Лукаку.

Главный тренер <span class=error>Челси</span> <span class=error>Антонио</span> <span class=error>Конте</span> хочет видеть у себя в команде нападающего <span class=error>Эвертона</span> <span class=error>Ромелу</span> <span class=error>Лукаку</span>. Увеличить
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Как информирует Telegraph, покупка 24-летнего бельгийца является приоритетной трансферной целью. «Ириски» хотят получить за футболиста 100 миллионов евро, руководство лондонского клуба хочет снизить стоимость.

Интерес к Лукаку также проявляет «Манчестер Юнайтед», однако форвард настроен на переход в «Челси», за который он уже выступал в период с 2011 по 2014 год. Бельгиец перешел в «Эвертон» из лондонского клуба летом 2014 года. За это время он провел 171 матч и забил 87 голов.

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