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3 июля 2017, 18:31 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Халл» Слуцкого продлил контракт с 20-летним полузащитником и отдал его в аренду

«Халл Сити», главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, объявил о продлении контракта с полузащитником Джонатаном Эдвардсом.

<span class=error>Халл</span> Сити главным тренером которого является российский специалист Леонид <span class=error>Слуцкий</span> объявил о продлении контракта с полузащитником Джонатаном <span class=error>Эдвардсом</span>. Увеличить
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20-летний футболист продлил соглашение еще на один год, информирует официальный сайт английского клуба.

После продления контракта «тигры» отдали Эдвардса в аренду в клуб «Аккрингтон Стэнли», который выступает во Второй лиге (четвертый по силе дивизион чемпионата Англии). Аренда рассчитана на один сезон, но у «Халла» будет право досрочно вернуть игрока в январе.

Вторую половину прошлого сезона Эдвардс провел именно в «Аккрингтон Стэнли» и забил один гол в 10 матчах Второй лиги.

Халл Сити
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