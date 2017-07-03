«Халл» Слуцкого продлил контракт с 20-летним полузащитником и отдал его в аренду

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20-летний футболист продлил соглашение еще на один год, информирует официальный сайт английского клуба.

После продления контракта «тигры» отдали Эдвардса в аренду в клуб «Аккрингтон Стэнли», который выступает во Второй лиге (четвертый по силе дивизион чемпионата Англии). Аренда рассчитана на один сезон, но у «Халла» будет право досрочно вернуть игрока в январе.

Вторую половину прошлого сезона Эдвардс провел именно в «Аккрингтон Стэнли» и забил один гол в 10 матчах Второй лиги.