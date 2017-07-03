«Эвертон» подтвердил переход Сандро Рамиреса

По данным британских СМИ, сумма трансфера составила около £ 5,25 млн (€ 6 млн). «Эвертон» выиграл борьбу за футболиста у туринского «Ювентуса».



В минувшем розыгрыше испанской Примеры Сандро Рамирес провёл 30 матчей (28 — с первых минут), в которых забил 14 голов и отдал три результативные передачи, а также получил три жёлтые карточки.