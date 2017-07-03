«Эвертон» подтвердил переход Сандро Рамиреса
«Эвертон» официально объявил о переходе нападающего «Малаги» Сандро Рамиреса. Контракт между форвардом молодёжной сборной Испании и «ирисками» рассчитан на четыре года.
По данным британских СМИ, сумма трансфера составила около £ 5,25 млн (€ 6 млн). «Эвертон» выиграл борьбу за футболиста у туринского «Ювентуса».
В минувшем розыгрыше испанской Примеры Сандро Рамирес провёл 30 матчей (28 — с первых минут), в которых забил 14 голов и отдал три результативные передачи, а также получил три жёлтые карточки.
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