Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30269359/
3 июля 2017, 18:32 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Эвертон» подтвердил переход Сандро Рамиреса

«Эвертон» официально объявил о переходе нападающего «Малаги» Сандро Рамиреса. Контракт между форвардом молодёжной сборной Испании и «ирисками» рассчитан на четыре года.

По данным британских СМИ, сумма трансфера составила около £ 5,25 млн (€ 6 млн). «Эвертон» выиграл борьбу за футболиста у туринского «Ювентуса».

В минувшем розыгрыше испанской Примеры Сандро Рамирес провёл 30 матчей (28 — с первых минут), в которых забил 14 голов и отдал три результативные передачи, а также получил три жёлтые карточки.

Малага
Новости Матчи Состав Статистика
Эвертон
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Тренируйся, как Шарапова: 5 слагаемых чемпионства

Популярный антистресс: 5 фактов о спиннере

Халк изобразил тот же жест, который сделали Кокорин и Дзюба. ФОТО