«Рома» объявила о подписании контракта с Гоналоном до 2021 года
«Рома» объявила о подписании контракта с полузащитником Максимом Гоналоном.
28-летний игрок перешёл из «Лиона» и подписал с римлянами соглашение, рассчитанное до 30 июня 2021 года, информирует официальный сайт итальянского клуба.
Сумма трансфера составила € 5 млн. Накануне футболист прошёл медицинское обследование для римлян.
Гоналон находится в структуре «Лиона» с 1999 года и за главную команду провёл более 300 матчей. В активе 28-летнего полузащитника также семь матчей за сборную Франции.
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