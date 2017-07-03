Главный тренер «Челси» Конте потребовал у руководства купить футболиста Лукаку

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По информации издания, Конте считает, что Лукаку идеально впишется в тактические схемы лондонцев и сможет заменить Диего Косту, с которым «Челси» намерен расстаться.

Сообщается, что «Эвертон» ранее оценил 24-летнего бельгийца в 100 миллионов фунтов. Также отмечается, что пока не ясно, будет ли руководство «Челси» пытаться договориться о снижении стоимости Лукаку или сделает его самым дорогим футболистом в истории.

По информации издания, интерес к Лукаку также проявляет «Манчестер Юнайтед», однако сам форвард настроен на переход в «Челси», за который он выступал в 2011—2014 годах, но не смог закрепиться в составе.

Лукаку перешел в «Эвертон» из «Челси» летом 2014 года за 28 миллионов фунтов, проведя перед этим один сезон в составе «ирисок» на правах аренды. Всего за «Эвертон» бельгиец провел в общей сложности 171 матч и забил 87 мячей.