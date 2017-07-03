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3 июля 2017, 17:55 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Главный тренер «Челси» Конте потребовал у руководства купить футболиста Лукаку

Главный тренер лондонского «Челси» Антонио Конте потребовал у руководства футбольного клуба приобрести нападающего «Эвертона» Ромелу Лукаку, определив его главной трансферной целью на лето, сообщает Telegraph со ссылкой на собственные источники.

Главный тренер лондонского <span class=error>Челси</span> <span class=error>Антонио</span> <span class=error>Конте</span> потребовал у руководства футбольного клуба приобрести нападающего <span class=error>Эвертона</span> <span class=error>Ромелу</span> <span class=error>Лукаку</span> определив его главной трансферной целью на лето сообщает Telegraph со ссылкой на собственные источники. Увеличить
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По информации издания, Конте считает, что Лукаку идеально впишется в тактические схемы лондонцев и сможет заменить Диего Косту, с которым «Челси» намерен расстаться.

Сообщается, что «Эвертон» ранее оценил 24-летнего бельгийца в 100 миллионов фунтов. Также отмечается, что пока не ясно, будет ли руководство «Челси» пытаться договориться о снижении стоимости Лукаку или сделает его самым дорогим футболистом в истории.

По информации издания, интерес к Лукаку также проявляет «Манчестер Юнайтед», однако сам форвард настроен на переход в «Челси», за который он выступал в 2011—2014 годах, но не смог закрепиться в составе.

Лукаку перешел в «Эвертон» из «Челси» летом 2014 года за 28 миллионов фунтов, проведя перед этим один сезон в составе «ирисок» на правах аренды. Всего за «Эвертон» бельгиец провел в общей сложности 171 матч и забил 87 мячей.

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