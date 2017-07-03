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3 июля 2017, 17:54 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Севилья» объявила о переходе Банеги из «Интера»

Полузащитник «Интера» Эвер Банега продолжит карьеру в «Севилье».

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Испанский клуб объявил о подписании трехлетнего контракта с 29-летним футболистом. Игрок уже прошел процедуру медицинского обследования, информирует официальный сайт «Севильи».

В июле 2016-го Банега перешёл в «Интер» из «Севильи» на правах свободного агента. В минувшем розыгрыше итальянской Серии А Банега провел 28 матчей (20 — с первых минут), в которых забил шесть мячей и отдал шесть голевых передач, а также получил три желтые карточки и один раз был удален с поля.

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