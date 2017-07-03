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3 июля 2017, 17:12 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Джон Терри встретится со Слуцким

«Астон Вилла», выступающая в чемпионшипе, подписала 36-летнего защитника.

<span class=error>Астон</span> Вилла выступающая в <span class=error>чемпионшипе</span> подписала 36-летнего защитника. Увеличить
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ПОЧЕМУ ТЕРРИ УШЕЛ ИЗ «ЧЕЛСИ»?

В сезоне 2016/17 Джон Терри провел в составе «Челси» всего восемь матчей в рамках английской премьер-лиги. Впрочем, несмотря на почтенный по футбольным меркам возраст — в декабре защитнику исполнится уже 37 — Джон вовсе и не думал «полировать» скамейку запасных. И в апреле стало известно, что он принял решение об уходе из «Челси». И в качестве главной причины назвал именно отсутствие игровой практики.

КТО ХОТЕЛ КУПИТЬ ТЕРРИ?

Естественно, тут же Терри стал лакомым кусочком для десятков клубов, хотя, что скрывать, гранды в число претендентов не входили. И для самого футболиста будущая зарплата не была приоритетным критерием при выборе нового места работы. Он именно хотел играть постоянно, и играть на высоком уровне.

Сообщалось, что экс-защитнику сборной Англии предлагали баснословные контракты в Китае, США, однако эти варианты он отвергнул. Как выяснилось, для того, чтобы затем выбрать клуб из чемпионшипа.

ГДЕ ПРОДОЛЖИТ КАРЬЕРУ ТЕРРИ?

В середине июня в инстаграме Джона появилось фото, сделанное где-то на юге Португалии. На снимке он был изображен в компании главного тренера «Астон Виллы» Стива Брюса, с которым они вместе играли в гольф. Примерно в это же время в английских СМИ появилась информация о том, что на игрока претендуют сразу два бирмингемских клуба — «Вилла» и «Бирмингем Сити». Оба, к слову, выступают в чемпионшипе. И главный тренер «Сити» Гарри Реднапп, по некоторой информации, также выходил на Терри. Но Джон выбрал «Астон Виллу», предложившую два миллиона в год, которые умножатся на два, если клуб вернется с премьер-лигу.

КТО СООБЩИЛ О ПЕРЕХОДЕ ТЕРРИ?

Пожалуй, самая нестандартная деталь в переходе Терри — первым громкую новость сообщил владелец «Астон Виллы» Тони Ся Цзяньтун. Он опередил даже клубный сайт. В своем твиттере он не просто опубликовал известие, но и не преминул подшутить над злейшими врагами: «ДжейТи, добро пожаловать в Бирмингем Сити… в “Астон Виллу”! Ждите объявления».

Таким образом, в грядущем сезоне Джон Терри и «Астон Вилла», вероятно, будут бороться за путевку в премьер-лигу против Леонида Слуцкого и его «Халла». За чемпионшипом на этот раз будет как никогда интересно наблюдать.

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