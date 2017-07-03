Джон Терри встретится со Слуцким
«Астон Вилла», выступающая в чемпионшипе, подписала 36-летнего защитника.
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Видимо, что-то случилось...
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ПОЧЕМУ ТЕРРИ УШЕЛ ИЗ «ЧЕЛСИ»?
В сезоне 2016/17 Джон Терри провел в составе «Челси» всего восемь матчей в рамках английской
КТО ХОТЕЛ КУПИТЬ ТЕРРИ?
Естественно, тут же Терри стал лакомым кусочком для десятков клубов, хотя, что скрывать, гранды в число претендентов не входили. И для самого футболиста будущая зарплата не была приоритетным критерием при выборе нового места работы. Он именно хотел играть постоянно, и играть на высоком уровне.
Сообщалось, что
ГДЕ ПРОДОЛЖИТ КАРЬЕРУ ТЕРРИ?
В середине июня в инстаграме Джона появилось фото, сделанное
КТО СООБЩИЛ О ПЕРЕХОДЕ ТЕРРИ?
Пожалуй, самая нестандартная деталь в переходе Терри — первым громкую новость сообщил владелец «Астон Виллы» Тони Ся Цзяньтун. Он опередил даже клубный сайт. В своем твиттере он не просто опубликовал известие, но и не преминул подшутить над злейшими врагами: «ДжейТи, добро пожаловать в Бирмингем Сити… в “Астон Виллу”! Ждите объявления».
Таким образом, в грядущем сезоне Джон Терри и «Астон Вилла», вероятно, будут бороться за путевку в
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