Джон Терри встретится со Слуцким

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ПОЧЕМУ ТЕРРИ УШЕЛ ИЗ «ЧЕЛСИ»?

В сезоне 2016/17 Джон Терри провел в составе «Челси» всего восемь матчей в рамках английской премьер-лиги. Впрочем, несмотря на почтенный по футбольным меркам возраст — в декабре защитнику исполнится уже 37 — Джон вовсе и не думал «полировать» скамейку запасных. И в апреле стало известно, что он принял решение об уходе из «Челси». И в качестве главной причины назвал именно отсутствие игровой практики.

КТО ХОТЕЛ КУПИТЬ ТЕРРИ?

Естественно, тут же Терри стал лакомым кусочком для десятков клубов, хотя, что скрывать, гранды в число претендентов не входили. И для самого футболиста будущая зарплата не была приоритетным критерием при выборе нового места работы. Он именно хотел играть постоянно, и играть на высоком уровне.

Сообщалось, что экс-защитнику сборной Англии предлагали баснословные контракты в Китае, США, однако эти варианты он отвергнул. Как выяснилось, для того, чтобы затем выбрать клуб из чемпионшипа.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BVcbID1DRu8/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Great day at Monte Rei ??☀️ Thank you @montereiresort #Eligo Well played @4alexbruce #Steve #Nico</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от John Terry (@johnterry.26) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-06-17T14:31:17+00:00">Июн 17 2017 в 7:31 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ГДЕ ПРОДОЛЖИТ КАРЬЕРУ ТЕРРИ?

В середине июня в инстаграме Джона появилось фото, сделанное где-то на юге Португалии. На снимке он был изображен в компании главного тренера «Астон Виллы» Стива Брюса, с которым они вместе играли в гольф. Примерно в это же время в английских СМИ появилась информация о том, что на игрока претендуют сразу два бирмингемских клуба — «Вилла» и «Бирмингем Сити». Оба, к слову, выступают в чемпионшипе. И главный тренер «Сити» Гарри Реднапп, по некоторой информации, также выходил на Терри. Но Джон выбрал «Астон Виллу», предложившую два миллиона в год, которые умножатся на два, если клуб вернется с премьер-лигу.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Sweet or Sour? Depends on what you choose! #FansFeeling#WelcomeTerry <a href="https://t.co/oUU90KnxYq">pic.twitter.com/oUU90KnxYq</a></p>— Dr. Tony Xia (@Dr_TonyXia) <a href="https://twitter.com/Dr_TonyXia/status/881861074743476224">3 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

КТО СООБЩИЛ О ПЕРЕХОДЕ ТЕРРИ?

Пожалуй, самая нестандартная деталь в переходе Терри — первым громкую новость сообщил владелец «Астон Виллы» Тони Ся Цзяньтун. Он опередил даже клубный сайт. В своем твиттере он не просто опубликовал известие, но и не преминул подшутить над злейшими врагами: «ДжейТи, добро пожаловать в Бирмингем Сити… в “Астон Виллу”! Ждите объявления».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">???????Welcome JT to Birmingham city...Aston Villa?!<a href="https://twitter.com/hashtag/UTV?src=hash">#UTV</a>! <a href="https://twitter.com/AVFCOfficial">@AVFCOfficial</a> Announcement shortly!</p>— Dr. Tony Xia (@Dr_TonyXia) <a href="https://twitter.com/Dr_TonyXia/status/881800819351277569">3 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>