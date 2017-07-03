Слуцкий провел первую тренировку с «Халл Сити»
Сегодня «Халл Сити» вышел из отпуска и провел первую тренировку под руководством нового главного тренера команды Леонида Слуцкого.
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Команда начала занятие в спортивном зале, после чего игроки вышли на тренировочное поле.
Вечером «Халл» проведет вторую тренировку. Напомним, что после тренировки в Англии команда отправится на сбор в Португалию. В рамках поездки «Халл» проведет три товарищеских матча: 15 июля игрокам предстоит сыграть против «Оксфорд Юнайтед», 18 июля — с «Бристоль Роверс», а 22-го числа — против «Бенфики». Сбор закончится 23 июля.