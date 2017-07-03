Слуцкий провел первую тренировку с «Халл Сити»

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Команда начала занятие в спортивном зале, после чего игроки вышли на тренировочное поле.

Вечером «Халл» проведет вторую тренировку. Напомним, что после тренировки в Англии команда отправится на сбор в Португалию. В рамках поездки «Халл» проведет три товарищеских матча: 15 июля игрокам предстоит сыграть против «Оксфорд Юнайтед», 18 июля — с «Бристоль Роверс», а 22-го числа — против «Бенфики». Сбор закончится 23 июля.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">? | Today marked the start of the new season as many of the boys returned to pre-season training ➡️ <a href="https://t.co/LFDBsiMpFo">https://t.co/LFDBsiMpFo</a> <a href="https://t.co/9pur7nwd2a">pic.twitter.com/9pur7nwd2a</a></p>— Hull City (@HullCity) <a href="https://twitter.com/HullCity/status/881849382253060097">3 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>