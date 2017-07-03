Экс-полузащитник «Астаны» Максимович официально представлен в качестве игрока «Валенсии»

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Сегодня, 3 июля, Максимович дал первую пресс-конференцию для испанских журналистов и получил игровую футболку новой команды.

В «Валенсию» Максимович перешел как свободный агент. Его последним клубом была «Астана», за которую он выступал с февраля 2015 по июнь 2017 года. В текущем сезоне серб ни разу не попал даже в заявку на матчи столичного клуба, так как чемпион Казахстана зимой отказался продавать его испанцам за 300 тысяч евро.

Контракт Максимовича с «Валенсией» будет рассчитан до июня 2022 года. Предварительное соглашение он подписал еще зимой. По данным сербского издания B92, Максимович в Испании заработает в общей сложности 7 миллионов евро.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">? Maksimovic, arropado en su presentación por Anil Murthy y José Ramón Alesanco, ya luce valencianismo junto a <a href="https://twitter.com/BLU_Products">@BLU_Products</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/VCFBLU?src=hash">#VCFBLU</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/SomVCF?src=hash">#SomVCF</a> <a href="https://t.co/QHsLu6NSpT">pic.twitter.com/QHsLu6NSpT</a></p>— Valencia CF (@valenciacf) <a href="https://twitter.com/valenciacf/status/881846135907921924">3 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В составе «Астаны» Максимович дважды выигрывал чемпионат Казахстана и один раз Кубок страны, а также играл в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы.

В КПЛ Максимович провел за «Астану» 59 матчей, в которых забил девять голов и отдал шесть голевых передач. В Лиге чемпионов на его счету один гол и три ассиста в 14 встречах. В Лиге Европы серб отличился два раза за семь матчей.

22-летний Максимович стал первым в истории футболистом, который перешел из казахстанского клуба в команду лиги топ-5 (чемпионаты Англии, Германии, Испании, Италии и Франции).