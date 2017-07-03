Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30267441/
3 июля 2017, 16:15 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Экс-полузащитник «Астаны» Максимович официально представлен в качестве игрока «Валенсии»

Полузащитник сборной Сербии Неманья Максимович официально представлен в качестве игрока «Валенсии».

Контракт серба с испанским клубом рассчитан до 2022 года. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Сегодня, 3 июля, Максимович дал первую пресс-конференцию для испанских журналистов и получил игровую футболку новой команды.

В «Валенсию» Максимович перешел как свободный агент. Его последним клубом была «Астана», за которую он выступал с февраля 2015 по июнь 2017 года. В текущем сезоне серб ни разу не попал даже в заявку на матчи столичного клуба, так как чемпион Казахстана зимой отказался продавать его испанцам за 300 тысяч евро.

Контракт Максимовича с «Валенсией» будет рассчитан до июня 2022 года. Предварительное соглашение он подписал еще зимой. По данным сербского издания B92, Максимович в Испании заработает в общей сложности 7 миллионов евро.

В составе «Астаны» Максимович дважды выигрывал чемпионат Казахстана и один раз Кубок страны, а также играл в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы.

В КПЛ Максимович провел за «Астану» 59 матчей, в которых забил девять голов и отдал шесть голевых передач. В Лиге чемпионов на его счету один гол и три ассиста в 14 встречах. В Лиге Европы серб отличился два раза за семь матчей.

22-летний Максимович стал первым в истории футболистом, который перешел из казахстанского клуба в команду лиги топ-5 (чемпионаты Англии, Германии, Испании, Италии и Франции).

Валенсия
Новости Матчи Состав Статистика
Астана
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
3 июля

Экс-полузащитник "Астаны" Максимович официально представлен в качестве игрока "Валенсии"

Родственник Оскара Де Ла Хойи может выступить в андеркарте боя Головкин - "Канело"

Моя обязанность - встретиться с Альваресом. Его бой с Головкиным создал проблему - президент WBC