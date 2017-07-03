Экс-полузащитник «Астаны» Максимович официально представлен в качестве игрока «Валенсии»
Полузащитник сборной Сербии Неманья Максимович официально представлен в качестве игрока «Валенсии».
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Сегодня, 3 июля, Максимович дал первую
В «Валенсию» Максимович перешел как свободный агент. Его последним клубом была «Астана», за которую он выступал с февраля 2015 по июнь 2017 года. В текущем сезоне серб ни разу не попал даже в заявку на матчи столичного клуба, так как чемпион Казахстана зимой отказался продавать его испанцам за 300 тысяч евро.
Контракт Максимовича с «Валенсией» будет рассчитан до июня 2022 года. Предварительное соглашение он подписал еще зимой. По данным сербского издания B92, Максимович в Испании заработает в общей сложности 7 миллионов евро.
В составе «Астаны» Максимович дважды выигрывал чемпионат Казахстана и один раз Кубок страны, а также играл в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы.
В КПЛ Максимович провел за «Астану» 59 матчей, в которых забил девять голов и отдал шесть голевых передач. В Лиге чемпионов на его счету один гол и три ассиста в 14 встречах. В Лиге Европы серб отличился два раза за семь матчей.
22-летний Максимович стал первым в истории футболистом, который перешел из казахстанского клуба в команду лиги топ-5 (чемпионаты Англии, Германии, Испании, Италии и Франции).
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